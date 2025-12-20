Cum poți savura preparatele tradiționale de Crăciun fără să ajungi la spital

Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor de Crăciun pot fi consumate fără restricţii drastice, dar trebuie să ținem cont de anumite sfaturi pentru a nu ajunge la spital.
Unul dintre sfaturile pe care le dau medicii pentru a nu avea probleme în această perioadă din cauza exceselor alimentare este următorul: Preparatele tradiţionale pot fi savurate în cantităţi moderate!
Sărbătorile sunt despre bucurie, familie şi momentele speciale petrecute împreună în jurul mesei. Deşi este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiţionale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese, făcând câteva alegeri inteligente, se arată pe pagina de Facebook a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).
Dr. Andreea Ştefănescu, medic specialist ATI şi consilier de dezvoltare personală, reaminteşte că secretul stă în moderaţie, nu în restricţii severe.
"Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricţii drastice, atâta timp cât sunt savurate în cantităţi moderate. Echilibrul este mai important decât excluderea anumitor alimente", precizează medicul.
Pentru a menţine acest echilibru, medicii dau o serie de sfaturi practice:
Vezi și - Cum păcălim foamea. Dr. Doru Negru (Sanador): De 50 de ani se încearcă găsirea a tot felul de metode
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu