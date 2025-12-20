€ 5.0896
Sanatate

DCNews Sanatate Cum poți savura preparatele tradiționale de Crăciun fără să ajungi la spital
Data publicării: 12:38 20 Dec 2025

Cum poți savura preparatele tradiționale de Crăciun fără să ajungi la spital
Autor: Andrei Itu

masa-craciun_54839000 Foto cu rol ilustrativ: Freepik / masă Crăciun
 

Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor de Crăciun pot fi consumate fără restricţii drastice, dar trebuie să ținem cont de anumite sfaturi pentru a nu ajunge la spital.

Unul dintre sfaturile pe care le dau medicii pentru a nu avea probleme în această perioadă din cauza exceselor alimentare este următorul: Preparatele tradiţionale pot fi savurate în cantităţi moderate!

Alegeri inteligente a evita probleme de sănătate de sărbători

Sărbătorile sunt despre bucurie, familie şi momentele speciale petrecute împreună în jurul mesei. Deşi este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiţionale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese, făcând câteva alegeri inteligente, se arată pe pagina de Facebook a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).

Dr. Andreea Ştefănescu, medic specialist ATI şi consilier de dezvoltare personală, reaminteşte că secretul stă în moderaţie, nu în restricţii severe.

"Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricţii drastice, atâta timp cât sunt savurate în cantităţi moderate. Echilibrul este mai important decât excluderea anumitor alimente", precizează medicul.

Sfaturi practice ca să nu ajungi la spital de Crăciun

Pentru a menţine acest echilibru, medicii dau o serie de sfaturi practice:

  • Păstraţi ritmul meselor: Încercaţi să respectaţi programul cu trei mese principale pe zi (mic dejun, prânz, cină). Acest lucru ajută digestia şi reduce tendinţa de a lua gustări frecvente.
  • "Porţiile mai mici şi mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai uşor şi astfel să evitaţi senzaţia de disconfort", explică dr. Andreea Ştefănescu.
  • Ordinea contează: Începeţi masa cu alimente uşoare, precum supe, ciorbe sau legume crude, pentru a pregăti digestia. Asociaţi friptura sau sarmalele cu salate şi murături.
  • Desertul şi hidratarea: Savuraţi dulciurile tradiţionale în porţii mici, la distanţă de mesele principale. Nu uitaţi de apă şi ceaiuri neîndulcite pentru a sprijini digestia.
  • "Mişcarea zilnică rămâne benefică indiferent de sezon. Plimbările în aer liber, jocurile sau activităţile uşoare, împreună cu familia, contribuie la menţinerea stării de bine", subliniază Andreea Ştefănescu.

Cum păcălim foamea. Dr. Doru Negru (Sanador): De 50 de ani se încearcă găsirea a tot felul de metode

craciun
