Ministerul Sănătății, contract de peste 34 milioane de lei pentru digitalizarea instituției

Alexandru Rogobete anunță că Ministerul Sănătății a finalizat procedura de licitație deschisă și a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic destinat digitalizării activității instituției, în valoare de 34,56 milioane lei.

Contractul face parte din cadrul proiectului „Transformare digitală a Ministerului Sănătății”, finanțat prin PNRR.

Alexandru Rogobete: Prin acest proiect, intrăm în ultima etapă de digitalizare a Ministerului Sănătății prin PNRR

"Ministerul Sănătății face încă un pas important către modernizare și debirocratizare. Echipa ministerului a finalizat procedura de licitație deschisă și a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activității instituției, în cadrul proiectului „Transformare digitală a Ministerului Sănătății”, finanțat prin PNRR.

Valoarea contractului: 34,56 milioane lei

Durata de implementare: 6 luni, până la finalul lunii iunie a.c.

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea eficienței administrative, a transparenței și a calității serviciilor publice oferite.

În mod concret:

• vor fi digitalizate fluxurile interne instituționale;

• va fi dezvoltat un portal de e-guvernare pentru interacțiunea online cu cetățenii și mediul de afaceri;

• vor fi modernizate procesele financiare, de resurse umane și de achiziții publice.

Prin acest proiect, intrăm în ultima etapă de digitalizare a Ministerului Sănătății prin PNRR, un pas esențial pentru un sistem public mai eficient, mai predictibil și mai aproape de oameni.

Mulțumesc echipei mele din Ministerul Sănătății pentru implicare și profesionalism.

Mergem mai departe și ducem sănătatea acolo unde trebuie: într-un sistem modern, funcțional și orientat spre oameni", a anun'at Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.