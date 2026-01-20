Doar 5 minute în plus de mișcare pe zi îți pot prelungi viața - Studiu

Pentru a trăi mult și sănătos, studiile sugerează că există mai multe schimbări în stilul de viață pe care oamenii le pot face pentru a-și prelungi viața.

S-a demonstrat dacă că nu fumăm, consumăm mai puțin alcool, gestionăm stresul, respectăm o dietă sănătoasă și facem mai multă mișcare, ne simțim încă tineri și sănătoși pe măsură ce îmbătrânim.

Un nou studiu publicat în revista The Lancet a descoperit că doar 5 minute suplimentare de activitate fizică moderată până la viguroasă în fiecare zi, sau statul pe scaun cu 30 de minute mai puțin pe zi, ar putea ajuta la prevenirea a până la 10% din decese.

5 minute pe zi de exerciții ar putea reduce numărul deceselor cu 10%



Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat date despre sănătate din studii anterioare, care au inclus peste 150.000 de participanți adulți din Statele Unite, Suedia, Norvegia și Regatul Unit. Toate studiile selectate au inclus date despre activitatea fizică colectate prin utilizarea dispozitivelor.

„Noi și mulți alții am demonstrat că nivelurile mai ridicate de activitate fizică sunt asociate în mod benefic cu numeroase rezultate asupra sănătății, calitatea vieții și un risc mai mic de mortalitate prematură”, a declarat pentru Medical News Today Ulf Ekelund, doctor, profesor la Centrul de Cercetare pentru Activitatea Fizică și Sănătatea Populației din Oslo, investigator principal al acestui studiu.

„Cu toate acestea, nu este clar cum micile schimbări ale activității fizice și ale timpului petrecut sedentar ar putea preveni numărul de decese în populație, având în vedere că toți indivizii își cresc nivelurile de activitate”, a subliniat Ekelund.

La încheierea studiului, cercetătorul a afirmat că adăugarea a 5 minute suplimentare de activitate fizică moderată spre viguroasă pe zi a redus numărul total de decese cu 6% în cazul celor mai puțin activi 20% dintre participanți, pe parcursul unei perioade medii de monitorizare de 8 ani.

„Aceasta înseamnă că, într-o populație în care 100.000 de persoane mor în fiecare an, 6.000 dintre acestea ar putea fi prevenite printr-o creștere cu cinci minute a activității în cazul celor mai puțin activi 20%”, a adăugat el.

Când cercetătorii au aplicat adăugarea de 5 minute întregii populații de participanți, posibila prevenire a deceselor a crescut la 10%.





