€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Doar 5 minute în plus de mișcare pe zi îți pot prelungi viața - Studiu
Data publicării: 23:36 20 Ian 2026

Doar 5 minute în plus de mișcare pe zi îți pot prelungi viața - Studiu
Autor: Doinița Manic

exercitii fizice Doar 5 minute în plus de mișcare pe zi îți pot prelungi viața. Foto: Pixabay

Doar 5 minute în plus de mișcare în fiecare zi ar putea crește longevitatea, potrivit unui nou studiu.

Pentru a trăi mult și sănătos, studiile sugerează că există mai multe schimbări în stilul de viață pe care oamenii le pot face pentru a-și prelungi viața.

S-a demonstrat dacă că nu fumăm, consumăm mai puțin alcool, gestionăm stresul, respectăm o dietă sănătoasă și facem mai multă mișcare, ne simțim încă tineri și sănătoși pe măsură ce îmbătrânim.

Un nou studiu publicat în revista The Lancet a descoperit că doar 5 minute suplimentare de activitate fizică moderată până la viguroasă în fiecare zi, sau statul pe scaun cu 30 de minute mai puțin pe zi, ar putea ajuta la prevenirea a până la 10% din decese.

5 minute pe zi de exerciții ar putea reduce numărul deceselor cu 10%


Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat date despre sănătate din studii anterioare, care au inclus peste 150.000 de participanți adulți din Statele Unite, Suedia, Norvegia și Regatul Unit. Toate studiile selectate au inclus date despre activitatea fizică colectate prin utilizarea dispozitivelor.

„Noi și mulți alții am demonstrat că nivelurile mai ridicate de activitate fizică sunt asociate în mod benefic cu numeroase rezultate asupra sănătății, calitatea vieții și un risc mai mic de mortalitate prematură”, a declarat pentru Medical News Today Ulf Ekelund, doctor, profesor la Centrul de Cercetare pentru Activitatea Fizică și Sănătatea Populației din Oslo, investigator principal al acestui studiu.

„Cu toate acestea, nu este clar cum micile schimbări ale activității fizice și ale timpului petrecut sedentar ar putea preveni numărul de decese în populație, având în vedere că toți indivizii își cresc nivelurile de activitate”, a subliniat Ekelund.

La încheierea studiului, cercetătorul a afirmat că adăugarea a 5 minute suplimentare de activitate fizică moderată spre viguroasă pe zi a redus numărul total de decese cu 6% în cazul celor mai puțin activi 20% dintre participanți, pe parcursul unei perioade medii de monitorizare de 8 ani.

„Aceasta înseamnă că, într-o populație în care 100.000 de persoane mor în fiecare an, 6.000 dintre acestea ar putea fi prevenite printr-o creștere cu cinci minute a activității în cazul celor mai puțin activi 20%”, a adăugat el.

Când cercetătorii au aplicat adăugarea de 5 minute întregii populații de participanți, posibila prevenire a deceselor a crescut la 10%.

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

exercitii fizice
sport
longevitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Computerele cuantice amenință Bitcoin: Valoarea ar putea dispărea peste noapte
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Valentin a murit, la 35 de ani, în fața copiilor, după ce medicii de la Urgențe, din Brașov, l-au trimis acasă, cu creme
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Trump refuză invitația „prietenului” său Macron de a participa la reuniunea G7
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Doar 5 minute în plus de mișcare pe zi îți pot prelungi viața - Studiu
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Ordinea mondială în era Trump. Emil Hurezeanu: Să admitem că lumea s-a schimbat, să nu ne plângem de milă!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat acum 16 ore si 43 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close