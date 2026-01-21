Telemedicina, reglementată oficial în România: Anunțul Ministerului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 21 ianuarie, punerea în transparență a unei ordonanțe care pune telemedicina „într-un cadru legal funcțional, clar și coerent”, urmând ca aplicarea ei să fie detaliată prin acte normative subsecvente.

Citește AICI ordonanța pusă în transparență

„Telemedicina este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu este și nu poate fi o soluție universală. Nu toate specialitățile medicale și nu toate situațiile clinice pot fi gestionate la distanță în condiții de siguranță. Tocmai de aceea a fost necesar un cadru legal care să țină cont de realitatea din sistem, de specificul fiecărui act medical și de responsabilitatea deciziei clinice”, a transmis Ministerul Sănătății, într-o postare pe pagina de Facebook.

Obiectivele Ministerului Sănătății privind telemedicina

Prin această ordonanță, mai spune ministrul, se definesc clar ce tipuri de servicii pot fi furnizate la distanță, în ce condiții și în ce situații consultația medicală față în față rămâne obligatorie; „Sunt reglementări necesare inclusiv pentru domenii precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza sau telemonitorizarea, acolo unde decizia medicală trebuie să fie sigură, fundamentată și protejată profesional”, se mai arată în comunicat.

Clarificarea cadrului legal se referă la aplicarea unitară la nivel național, predictibilitate pentru furnizorii de servicii medicale, reducerea riscurilor juridice și profesionale și un acces mai bun al pacienților la servicii medicale, în condiții de siguranță și responsabilitate.

„Telemedicina trebuie să sprijine funcționarea sistemului de sănătate, nu să creeze incertitudine. Prin această ordonanță, lucrurile sunt așezate într-un cadru clar, coerent și aplicabil în practică”, a conchis Ministerul Sănătății.

