OMS trage un semnal de alarmă: Retragerea SUA din organizație pune lumea în pericol

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a afirmat marţi că decizia administraţiei Trump de a se retrage din această agenţie a ONU este periculoasă atât pentru Statele Unite, cât şi pentru restul lumii, informează AFP, citată de Agerpres.

La doar câteva ore după revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, preşedintele american Donald Trump a semnat un decret prin care a ordonat retragerea Statelor Unite din cadrul OMS.

Procedura de retragere, care durează un an, urmează să se încheie săptămâna viitoare, iar directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat în faţa jurnaliştilor că regretă profund această decizie.

"Retragerea din OMS este o pierdere pentru Statele Unite, dar este o pierdere şi pentru restul lumii", a afirmat acesta la sediul agenţiei din Geneva.

El a avertizat că această retragere "pune în pericol securitatea Statelor Unite (...) şi a restului lumii; prin urmare, nu este o decizie corectă".

Tedros Adhanom Ghebreyesus a subliniat în special că "multe dintre acţiunile întreprinse de OMS sunt în beneficiul Statelor Unite (...) în special în ceea ce priveşte siguranţa sanitară". "De aceea am spus că Statele Unite nu pot fi în siguranţă fără a colabora cu OMS", a insistat el, adăugând că "speră ca SUA să revină asupra deciziei sale".

Retragerea SUA din OMS, încă incertă

Consilierul juridic principal al OMS, Steve Solomon, a declarat la rândul său că este încă dificil să se prevadă data exactă a retragerii efective a Statelor Unite din această organizaţie.

El a declarat în faţa jurnaliştilor că Constituţia OMS nu conţine nicio clauză de retragere, dar că Washingtonul a adoptat anumite dispoziţii în 1948 prin care îşi rezerva dreptul de a se retrage din organizaţie, în anumite condiţii.

Una dintre condiţii era respectarea unui preaviz de un an, iar cea de-a doua viza plata integrală a contribuţiilor americane pentru exerciţiul financiar în curs, a precizat el.

În prezent, "Statele Unite au restanţe la plata cotizaţiilor pentru 2024 şi 2025", a indicat el, adăugând că statele membre ale OMS ar trebui să examineze dacă această condiţie este îndeplinită. El nu a precizat însă care sunt sumele exacte datorate de Washington.

Într-o perioadă în care reducerile drastice ale bugetului pentru ajutorul internaţional afectează grav sistemele de sănătate din întreaga lume, Tedros Adhanom Ghebreyesus a reamintit că "finanţarea este esenţială (...) pentru ca OMS să îşi poată îndeplini pe deplin misiunea".

El a insistat totuşi asupra faptului că, atunci când solicită Statelor Unite să se reintegreze în OMS, "nu este vorba despre o chestiune care ţine de bani".

"Ceea ce contează cel mai mult sunt solidaritatea, cooperarea şi pregătirea întregii lumi pentru orice eventualitate, în faţa unui duşman comun precum un virus, aşa cum a fost în cazul pandemiei de COVID-19", a subliniat directorul general al OMS.

