Unii oameni se îmbată fără să bea alcool. Oamenii de știință au aflat în sfârșit de ce

O armată ascunsă de microbi intestinali poate produce alcool în interiorul corpului, iar oamenii de știință ar putea afla în sfârșit cum să oprească acest lucru, scrie SciTechDaily.

Oamenii de știință au identificat bacterii intestinale specifice și căi biologice care determină producerea de alcool în organism la persoanele cu sindromul autofabricării de bere (ABS). Această afecțiune rară și adesea înțeleasă greșit face ca indivizii să se intoxice, chiar dacă nu au consumat alcool. Studiul a fost condus de cercetători de la Mass General Brigham, în colaborare cu colaboratori de la Universitatea din California, San Diego, și a fost publicat pe 7 ianuarie) în Nature Microbiology.

Cum funcționează sindromul auto-fabricării de bere



Sindromul auto-fabricării de bere se dezvoltă atunci când anumiți microbi intestinali descompun carbohidrații și îi transformă în etanol (alcool), care apoi intră în fluxul sanguin. Cantități mici de alcool pot fi produse în timpul digestiei normale la oricine, dar la persoanele cu ABS, aceste niveluri pot crește suficient de mult pentru a provoca o intoxicație vizibilă. Deși afecțiunea este extrem de rară, cercetătorii cred că este adesea trecută cu vederea, deoarece mulți medici nu sunt familiarizați cu ea, testarea este dificilă, iar stigmatul social poate descuraja o evaluare adecvată.

Ani de diagnostice greșite și consecințe grave



Persoanele cu ABS trec adesea ani fără un diagnostic precis. În acest timp, se pot confrunta cu izolare socială, complicații medicale și chiar probleme juridice din cauza intoxicației inexplicabile. Confirmarea afecțiunii este dificilă, deoarece metoda de diagnostic standard necesită testarea alcoolemiei atent supravegheată de-a lungul timpului, care nu este disponibilă pe scară largă.

Pentru a înțelege mai bine ce anume determină această tulburare, cercetătorii au studiat 22 de persoane diagnosticate cu ABS, 21 dintre partenerii lor de familie neafectați și 22 de participanți sănătoși din grupul de control. Echipa a analizat și comparat componența și activitatea microbilor intestinali în toate cele trei grupuri.

Când probele de scaun colectate în timpul puseelor ​​active de ABS au fost testate în laborator, probele de la pacienți au produs niveluri mult mai mari de etanol decât probele de la parteneri sau de la grupul sănătos de control. Această constatare sugerează că testarea pe bază de scaun ar putea într-o zi să ajute medicii să diagnosticheze afecțiunea mai ușor și mai precis.

Identificarea microbilor din spatele sindromului

Până acum, oamenii de știință aveau o perspectivă limitată asupra microbilor specifici responsabili de acest sindrom. Analiza detaliată a scaunului a relevat că mai multe specii bacteriene par să joace un rol cheie, inclusiv Escherichia coli și Klebsiella pneumoniae. În timpul acutizărilor simptomelor, unii pacienți au prezentat, de asemenea, niveluri brusc crescute de enzime implicate în căile de fermentație, comparativ cu participanții din grupul de control. Cercetătorii observă că, deși aceste organisme au fost identificate la unii pacienți, identificarea exactă a microbilor cauzatori la fiecare individ rămâne un proces complex care necesită mai mult timp de cercetare.