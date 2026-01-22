€ 5.0936
Concurs rezidențiat 2026: Ministrul Rogobete, anunț de ultimă oră pentru medicină, medicină dentară și farmacie
Data actualizării: 19:03 22 Ian 2026 | Data publicării: 19:03 22 Ian 2026

Concurs rezidențiat 2026: Ministrul Rogobete, anunț de ultimă oră pentru medicină, medicină dentară și farmacie
Autor: Roxana Neagu

spital medici Imagine ilustrativă dintr-un spital cu medici. Sursa foto: Freepik

Ministrul Sănătății a anunțat decizia cu privire la concursul pentru intrare în rezidențiat în medicină, medicină dentară și farmacie.

”Ministerul Sănătății, împreună cu Alianța Universitară G6 UMF, informează candidații și publicul interesat că, pentru Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, care se va desfășura în data de 15 noiembrie 2026, se vor păstra același model de concurs și aceleași bibliografii utilizate în anul 2025.

Această decizie a fost adoptată în urma consultărilor dintre Ministerul Sănătății și reprezentanții universităților de medicină și farmacie membre ale Alianței G6 UMF, având ca obiectiv principal asigurarea stabilității, predictibilității și echității pentru toți candidații care se pregătesc pentru concursul de rezidențiat.

Menținerea aceluiași format și a aceleiași bibliografii permite candidaților să își continue pregătirea în condiții clare și transparente, fără modificări de substanță care ar putea afecta procesul educațional și de evaluare.

Orice informații suplimentare privind organizarea concursului vor fi comunicate în timp util, prin canalele oficiale ale Ministerului Sănătății și ale universităților de medicină și farmacie” anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook. 

