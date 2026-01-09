Experții și reprezentanții pacienților avertizează că noile reguli nu reflectă scopul declarat al alinierii la standarde internaționale, iar pacienții cronici riscă să treacă de la gradul grav la accentuat sau mediu, fără explicații clare și fără documentație justificativă.

Indemnizațiile asociate, care reprezintă un sprijin mare pentru servicii sociale costisitoare, riscă să devină inaccesibile pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele.

Radu Gănescu a vorbit despre acest subiect la DC News. De asemenea, a făcut referire și la faptul că premierul a lăsat să se înțeleagă că ar fi existat abuzuri, că certificatele de handicap ar fi fost acordate prea generos sau fără bază legală.

„Se spune că există un număr foarte mare de astfel de certificate, însă pe parcursul anului 2025 nu am văzut niciun caz public prin care să se confirme astfel de afirmații și prin care să se arate că se dorește eliminarea acestor certificate.

Din punctul meu de vedere, în momentul în care umblăm la anumite reglementări, cred că trebuie să facem deosebirea între fals și uz de fals, ceea ce înseamnă lucrurile făcute de instituțiile publice și realitatea oamenilor care trebuie să beneficieze de anumite forme de sprijin social. Și aici cred că există ceea ce vedem zi de zi.

Vedem foarte multe abuzuri reclamate de asociațiile de pacienți și de pacienți. În același timp, nu vedem nimic care să ne ofere certitudinea că într-adevăr se dorește reglementarea documentelor fictive și aducerea în fața instituțiilor publice a celor responsabili. Această diferență de obiective, faptul că lovim doar într-o parte fără să punem în declarațiile publice și dovezile necesare, ne face să ne întrebăm dacă există sau nu dorința de a sprijini aceste persoane”, a zis Radu Gănescu.

Principiul egalității invocat nu înseamnă să tratăm identic situații diferite, pentru că o persoană cu dizabilități și una fără dizabilități nu sunt pe aceeași linie

„Ce vreau să adaug este că principiul egalității invocat nu înseamnă să tratăm identic situații diferite, pentru că o persoană cu dizabilități și una fără dizabilități nu sunt pe aceeași linie. Aceste reduceri nu erau privilegii, ci măsuri de echilibru social”, a zis Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, la DC News.

Această modificare a fost analizată și în cadrul Consiliului Economic și Social, avizul a fost negativ.

„Dacă vorbim strict despre criteriile de încadrare a gradului de handicap, ceea ce s-a modificat în toamna anului 2025, chiar dacă oficial scopul declarat a fost unul nou, alinierea la standarde internaționale și evaluarea funcțională a persoanelor, vedem că, din păcate, toate aceste declarații, în urma consultațiilor publice și a eliberării documentului, nu reflectă ceea ce s-a intenționat inițial.

Multe persoane cu boli cronice care aveau anumite încadrări în grad de handicap și care necesită revaluare, inclusiv în acest an sau în perioada următoare, vor fi afectate. În urma revalurării pe baza noilor criterii, unii pacienți vor trece de la gradul grav la grad accentuat, iar alții de la grad accentuat la grad mediu sau ușor. Pe ce bază? Din păcate, nu putem spune, pentru că nu există documentație publică.

Personal, pentru patologia mea, nu înțeleg cum pacienții care până acum erau încadrați cu grad grav, pe baza anumitor indicatori medicali, după aceste modificări nu mai sunt considerați grav, ci doar accentuat. Aceste revaluări au redus practic gradul pacienților de la grav la accentuat. Pe ce bază s-au făcut aceste schimbări? Nu s-au schimbat protocoalele internaționale sau gridurile internaționale, iar documentația privind noile revaluări nu este clară”, a zis Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, la DC News.

Cum se poate ca un pacient care până acum era încadrat cu grad grav, din punct de vedere al stării de sănătate, să nu mai fie considerat astfel conform noilor regulamente?

„Cum putem spune că un pacient care până acum era încadrat cu grad grav, din punct de vedere al stării de sănătate, să nu mai fie considerat astfel conform noilor regulamente? Pur și simplu, acest pacient nu a devenit mai sănătos peste noapte. Aceasta ridică întrebarea dacă există sau nu o intenție reală de a îmbunătăți accesul pacienților la astfel de încadrări și criterii, și dacă se dorește cu adevărat să fie sprijiniți.

Așa cum a menționat și Daniela, foarte corect, criteriile de încadrare și beneficiile asociate, acele indemnizații de aproximativ 700 de lei, nu sunt privilegii, ci sprijin social pentru servicii care în România lipsesc sau, dacă există, sunt plătite integral din buzunarul pacientului. Știm cu toții că marea majoritate a pacienților nu se poate deplasa, ceea ce face aceste sprijine cu atât mai importante”, a mai zis Radu Gănescu.

