România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om

Georgiana Teodorescu a explicat că situația migrației ilegale în Europa este din ce în ce mai rea. Potrivit acesteia, România urmează să primească, începând din iunie 2026, o cotă obligatorie de migranți. În cazul în care România refuză, aceasta va trebui să plătească 20.000 de euro pentru fiecare migrant refuzat.

„Cum stați cu migrația ilegală în Europa? E un alt subiect fierbinte care a și produs schimbări fundamentale în eșichierul politic european”, a spus Bogdan Chirieac.

„Foarte prost stăm... Din ce în ce mai prost. Trebuie să ne reamintim că anul ăsta este primul în care și România va primi cotă obligatorie de migranți, aferentă Pactului pentru Migrație și Azil. De la mijlocul anului încolo, din iunie, trebuie să ne vină și cota noastră, exceptând situația în care Guvernul României decide să plătească ca să nu-i primească. Există și această opțiune în Pactul pentru Migrație și Azil: Să dai bani, până la 20.000 de euro pe cap de om refuzat, ca să nu ți-l aducă la tine în țară.

După ce doamna Merkel a deschis larg porțile Germaniei și Europei pentru migrație, considerând că modalitatea cea mai ușoară prin care rezolvi problema demografică a Europei este cu ajutorul migranților, doamna Ursula von der Leyen a preluat această politică.

În momentul de față, suntem inundați de migranți, cu precădere din țări musulmane, pentru că cea mai mare parte a lor sunt de religie musulmană, și nu este un lucru rău, nu o spun ca o critică, dar în rândul lor există mulți migranți care vin prin prisma migrației ilegale, adică trec granița ilegal și ajung să ceară azil în țările unde vin.

Unii dintre ei încep să manifeste comportamente de radicalizare, unii dintre ei ajung să săvârșească infracțiuni și, mai mult decât atât, această politică a UE, de a deschide larg brațele și de a-i primi, ajunge să creeze și o foarte mare frustrare și bine îndreptățită în rândul cetățenilor europeni plătitori de taxe și impozite”, a spus Georgiana Teodorescu.

Cum este încurajată lenea

Georgiana Teodorescu a povestit că în blocul în care locuiește în Bruxelles locuiesc migranți care primesc bani și servicii medicale de la stat, fără să muncească. Potrivit acesteia, o astfel de situație generează frustrare în rândul cetățenilor care muncesc și plătesc taxe.

„În blocul în care stau eu la Bruxelles, unde plătesc chirie, ca orice cetățean care merge acolo, statul belgian a introdus în câteva locuințe sociale și niște persoane care au venit și au solicitat azil. Sunt persoane musulmane care provin dintr-o țară arabă, care nu muncesc, care sunt plătite de statul belgian să locuiască în aceeași clădire în care eu stau și plătesc chirie. Ei primesc bani pentru alimente de la statul belgian, ei primesc acces la servicii medicale. Eu dacă am o problemă medicală și mă duc la spitalul public din Belgia, trebuie să plătesc. (...)

Ajungi în punctul în care tu, ca cetățean, care mergi la muncă, îți plătești taxele, impozitele, îți plătești toate dările, ajungi să trăiești și să te bucuri de aceleași condiții precum unul care nu muncește, nu produce absolut nimic, mai vine și mai face și zgomot, deranj, mizerie, și ajungi la concluzia pe care mi-au spus-o niște șoferi de la Parlamentul European: „Păi, doamnă, nu suntem noi proști că muncim? Ei sunt deștepți că stau degeaba, nu muncesc, dar trăiesc la fel de bine ca noi”.

Nu cumva ajungem cu aceste politici europene să încurajăm lenea, să încurajăm neproductivitatea? Când ar trebui, dimpotrivă, să gândim niște politici prin care să punem oamenii la muncă, să-i trimitem la școlarizare, nu să-i ținem degeaba”, a spus Georgiana Teodorescu.

România va primi o cotă de câteva mii de migranți

România este nevoită să accepte câteva mii de migranți veniți ilegal sau refugiați, în caz contrar va fi nevoită să plătească 20.000 de euro pentru fiecare migrant refuzat.

„În România ce trebuie să primim?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„O să primim o cotă de câteva mii de migranți pentru că UE a zis: „Am deschis noi larg granițele, ne vin migranții, dar cum se face că migranții vor să vină doar în țările bogate, unde e bine, nu vor să se ducă în țările mai sărace și nu e frumos să se umple Belgia, Franța, Austria, Germania. Atunci, hai să-i împărțim între noi”.

Acum, vorbim de o primă împărțire a cotei existente de migranți. Nu mă refer la cei care sunt veniți cu carte de muncă, aduși de firme și care lucrează pe un contract. Aceia au venit cu regimul lor, sunt angajați și lucrează.

Eu vorbesc de cei care au venit ilegal, de cei care au venit din zone de război, refugiați din Siria și din alte părți, și care nu muncesc neapărat, dar stau în Europa. Ei trebuie împărțiți și Pactul pentru Migrație și Azil zice așa: „Ori îi luați, adică acceptă fiecare țară cota corespunzătoare în funcție de mărimea țării, ori trebuie să plătiți până la 20.000 de euro pe cap de om pe care îl refuzați”. Credeți că domnul Bolojan o să plătească?”, a spus Georgiana Teodorescu.

De asemenea, aceasta a ridicat semne de întrebare legate de pregătirea instituțiilor statului pentru a gestiona 5000-6000 de persoane.

„Nu o să plătim și trebuie să-i primim. Vin și vă întreb: E pregătită Poliția Română, e pregătit Serviciul Român de Informații pentru a face față unui număr de 5000-6000 de oameni care vin cu potențial, inclusiv infracțional, la pachet?

Mai e și problema culturală, de adaptare, și problema religioasă. Sunt multe lucruri la pachet”, a spus Georgiana Teodorescu.

Criminalitatea este la cote foarte mari în Europa

„A doua chestiune: Unde anume îi punem pe oamenii ăștia? Sunt două abordări diferite.

Prima abordare este cea în care le creezi un spațiu de locuit în niște locuințe de tip container, undeva într-un sat, o comună, în pustiu, îi pui pe toți acolo și le asiguri acces la servicii medicale și tot ce le trebuie, dar asta nu e varianta preferată, pentru că se consideră că încalcă drepturile omului și că nu este bună.

A doua variantă este cea pe care au adoptat-o Marea Britanie, Germania și alte țări, în care îi primești în mijlocul comunităților tale și le dai la dispoziție locuințe din fondul social-locativ din toate locuințele pe care le deține statul deja. România are foarte multe apartamente, în București și alte orașe ale țării, care au ajuns să fie deținute de statul român pentru că au murit proprietarii, nu au avut urmași și nu le-a luat nimeni, plus ce are RAPPS-ul.

Dacă bagi în ele câte două familii de migranți, deja ai rezolvat o parte din problemă. Îi pui să stea în cartier cu tine, în bloc cu tine, lângă copiii tăi care merg la școală. Copiii lor trebuie să meargă la aceeași școală cu ai tăi și tot așa”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Nu vorbesc limba”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și ce dacă? Nu facem noi educație incluzivă? Îi primim pe toți. Asta este abordarea, iar criminalitatea este la cote foarte mari în Europa. În țările în care se întâmplă chestia asta, e ceva halucinant. În centrul Bruxelles-ului ți-e frică să mergi ziua că bagă unul cuțitul în tine. La asta s-a ajuns”, a spus Georgiana Teodorescu.

