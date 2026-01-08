Discuția despre necesitatea unui avion prezidențial capătă o nouă dimensiune după ce președintele Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, din cauza condițiilor meteo. Aeronava militară Spartan cu care se deplasase nu a putut decola ore în șir.

Pilotul Cezar Osiceanu a propus două variante de rezolvare a situației avionului prezidențial:



1. Achiziția unuia dintre cele 4 Airbus 318 de către Președinție cu:



A) continuarea folosirii lui la Tarom și utilizarea doar în cazul zborurilor președintelui care se cunosc în timp real. Existau aici avantajele următoare:



- existenta personalului calificat zbor și tehnic

- ⁠posibilitatea folosirii lui pe aeroporturi cu piste mai scurte

- ⁠reducerea cheltuielilor cu personalul, taxe etc

- ⁠folosirea pieselor de schimb existente



B) achiziția în leasing prin intermediul Tarom a unui avion Boeing 737 seria 800 ce prezenta aceleași avantaje și în plus:



- putea executa zboruri către alte continente cu escală bineînțeles

- ⁠putea fi folosit de Tarom pentru diverse curse în afara programului prezidențial

- ⁠era autorizat pentru venire la aterizare ILS categoria III.

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la Bucureşti miercuri seara

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la Bucureşti miercuri seara, în jurul orei 20:00, după ce delegaţia oficială română care l-a însoţit a fost blocată pe aeroport la Paris, din cauza vremii nefavorabile.

Pe parcursul zborului de la Paris la Bucureşti, deasupra spaţiului aerian al Elveţiei, aeronava Spartan cu care s-a deplasat şeful statului a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

„Am ajuns la Bucureşti. Pe parcursul zborului, deasupra spaţiului aerian al Elveţiei, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook, unde a postat şi câteva fotografii cu avioanele elveţiene.

Nicușor Dan a plecat la Paris marţi dimineaţa cu avionul Spartan din dotarea Forţelor Aeriene Române

În cursul după-amiezii de marţi el a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la care a fost prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

La finalul reuniunii, preşedintele a susţinut o conferinţă de presă la Ambasada României de la Paris.

Delegaţia oficială şi jurnaliştii care l-au însoţit pe preşedinte urmau să revină la Bucureşti marţi seara.

„Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 - 4 noaptea şi nu ar fi fost bine, iar acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curăţată pista, aşteptăm până se curăţă pista", a explicat preşedintele, miercuri dimineaţa.

Miercuri, avionul Spartan având la bord delegaţia oficială a reuşit să decoleze de la Paris în jurul orei 16:30, după două încercări eşuate, în timpul zilei, din cauza ninsorii.

De altfel, Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis încă de marţi seara o atenţionare de călătorie pentru Franţa, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.