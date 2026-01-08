După ce Nicușor Dan a rămas blocat în zăpada de la Paris, s-a pus întrebarea firească: Nu este nevoie de un avion prezidențial?
Discuția despre necesitatea unui avion prezidențial capătă o nouă dimensiune după ce președintele Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, din cauza condițiilor meteo. Aeronava militară Spartan cu care se deplasase nu a putut decola ore în șir.
1. Achiziția unuia dintre cele 4 Airbus 318 de către Președinție cu:
A) continuarea folosirii lui la Tarom și utilizarea doar în cazul zborurilor președintelui care se cunosc în timp real. Existau aici avantajele următoare:
- existenta personalului calificat zbor și tehnic
- posibilitatea folosirii lui pe aeroporturi cu piste mai scurte
- reducerea cheltuielilor cu personalul, taxe etc
- folosirea pieselor de schimb existente
B) achiziția în leasing prin intermediul Tarom a unui avion Boeing 737 seria 800 ce prezenta aceleași avantaje și în plus:
- putea executa zboruri către alte continente cu escală bineînțeles
- putea fi folosit de Tarom pentru diverse curse în afara programului prezidențial
- era autorizat pentru venire la aterizare ILS categoria III.
CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Ce riscuri apar când Spartanul stă prea mult la sol. Explicațiile unui pilot despre avionul cu care a zburat Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la Bucureşti miercuri seara, în jurul orei 20:00, după ce delegaţia oficială română care l-a însoţit a fost blocată pe aeroport la Paris, din cauza vremii nefavorabile.
Pe parcursul zborului de la Paris la Bucureşti, deasupra spaţiului aerian al Elveţiei, aeronava Spartan cu care s-a deplasat şeful statului a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana.
„Am ajuns la Bucureşti. Pe parcursul zborului, deasupra spaţiului aerian al Elveţiei, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook, unde a postat şi câteva fotografii cu avioanele elveţiene.
În cursul după-amiezii de marţi el a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la care a fost prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
La finalul reuniunii, preşedintele a susţinut o conferinţă de presă la Ambasada României de la Paris.
Delegaţia oficială şi jurnaliştii care l-au însoţit pe preşedinte urmau să revină la Bucureşti marţi seara.
„Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 - 4 noaptea şi nu ar fi fost bine, iar acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curăţată pista, aşteptăm până se curăţă pista", a explicat preşedintele, miercuri dimineaţa.
Miercuri, avionul Spartan având la bord delegaţia oficială a reuşit să decoleze de la Paris în jurul orei 16:30, după două încercări eşuate, în timpul zilei, din cauza ninsorii.
De altfel, Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis încă de marţi seara o atenţionare de călătorie pentru Franţa, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu