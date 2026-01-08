€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Ce riscuri apar când Spartanul stă prea mult la sol. Explicațiile unui pilot despre avionul cu care a zburat Nicușor Dan
Data actualizării: 08:14 08 Ian 2026 | Data publicării: 08:14 08 Ian 2026

EXCLUSIV Ce riscuri apar când Spartanul stă prea mult la sol. Explicațiile unui pilot despre avionul cu care a zburat Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan - Nicușor Dan, în zăpadă
 

Președintele Nicușor Dan a aterizat miercuri seară la București. Aeronava militară Spartan a decolat de la Paris cu întârziere de câteva ore, din cauza ceții și a ninsorilor.

Nicușor Dan a explicat că, în timpul zborurilor cu Spartanul, cei aflați la bord sunt izolați din punct de vedere al comunicațiilor, ceea ce poate fi un inconvenient major în situații oficiale sau de urgență.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce un avion TAROM poate zbura pe vreme rea, iar Spartanul nu. Cazul Nicușor Dan, blocat în zăpadă 


 

Pilotul Cezar Osiceanu ne-a dat mai multe detalii referitor la lipsa comunicațiilor.

 
„Avionul militar are stație de comunicație radio în banda HF acolo unde STS îi dă un cod și o bandă cât de cât securizată și cu care ține legatura cu țara, dar fără prea mari condiții de securitate, audio etc. La bord, STS a pus la dispoziție telefoane prin satelit care pot folosi fie sateliții lui Musk, fie alții. Problema internetului este asigurată prin conexiunea prin satelit de pe telefoanele date de STS”, ne-a zis Cezar Osiceanu.

Referitor la capabilitățile avionului Spartan, acestea nu corespund deloc cerințelor civile pentru misiuni de acest gen



„Spartanul nu are conexiuni la internet etc necesare unui asemenea nivel în afara celor tehnice anterior explicate”, ne-a mai zis pilotul.

În altă ordine de idei, fiind totuși prea mult timp cât a stat la sol (și dacă acest timp se prelungea), putea apărea și situația posibilă a defectării avionului, a mai zis Cezar Osiceanu. Există la orice avion dat de către producător un manual cu defectele minime admise. În baza lui comandantul avionului ia decizia de a accepta avionul la zbor sau nu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Avionul Spartan și golul de putere: Patru ore fără Nicușor Dan. Incapacitatea temporară a președintelui, o zonă gri a legii 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
spartan
avion
cezar osiceanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Cum afectează România planurile UE. Adevărul de la Bruxelles, spus de Georgiana Teodorescu
Publicat acum 6 minute
Fiica lui Beyoncé și Jay-Z a împlinit 14 ani! Blue Ivy are deja un CV impresionant
Publicat acum 17 minute
Ce îi diferențiază pe votanții lui Donald Trump, Nicușor Dan și George Simion
Publicat acum 28 minute
Ninsori și ger în Capitală. Prognoza meteo actualizată pentru București
Publicat acum 52 minute
Noul premier al Cehiei, anunț privind trimiterea de arme către Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 40 minute
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
Publicat pe 06 Ian 2026
Fabrică ilegală de droguri descoperită la Cluj: 20.000 de colete și un „chimist” în spatele traficanților
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close