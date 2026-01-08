Nicușor Dan a explicat că, în timpul zborurilor cu Spartanul, cei aflați la bord sunt izolați din punct de vedere al comunicațiilor, ceea ce poate fi un inconvenient major în situații oficiale sau de urgență.

Pilotul Cezar Osiceanu ne-a dat mai multe detalii referitor la lipsa comunicațiilor.



„Avionul militar are stație de comunicație radio în banda HF acolo unde STS îi dă un cod și o bandă cât de cât securizată și cu care ține legatura cu țara, dar fără prea mari condiții de securitate, audio etc. La bord, STS a pus la dispoziție telefoane prin satelit care pot folosi fie sateliții lui Musk, fie alții. Problema internetului este asigurată prin conexiunea prin satelit de pe telefoanele date de STS”, ne-a zis Cezar Osiceanu.

Referitor la capabilitățile avionului Spartan, acestea nu corespund deloc cerințelor civile pentru misiuni de acest gen





„Spartanul nu are conexiuni la internet etc necesare unui asemenea nivel în afara celor tehnice anterior explicate”, ne-a mai zis pilotul.

În altă ordine de idei, fiind totuși prea mult timp cât a stat la sol (și dacă acest timp se prelungea), putea apărea și situația posibilă a defectării avionului, a mai zis Cezar Osiceanu. Există la orice avion dat de către producător un manual cu defectele minime admise. În baza lui comandantul avionului ia decizia de a accepta avionul la zbor sau nu.

