De ce un avion TAROM poate zbura pe vreme rea, iar Spartanul nu. Cazul Nicușor Dan, blocat în zăpadă

S-a luat în discuție plecarea lui Nicușor Dan cu o aeronavă TAROM, capabilă să opereze în condiții de iarnă. Totuși, apare firesc întrebarea: Cum se face că un avion militar de transport, conceput pentru misiuni speciale, nu poate decola în condiții meteo vitrege?

Am discutat acest subiect cu pilotul Cezar Osiceanu care ne-a explicat diferențele între o aeronavă TAROM și un avion militar Spartan.

Plafon mai redus de zbor, o viteză de zbor mai mică, dotări inferioare pentru venirea la aterizare în condiții de vizibilitate

„Avionul Spartan este un avion turbopropulsor cu caracteristici asemănătoare avionului ATR, ca atare are un plafon mai redus de zbor, o viteză de zbor mai mică, dotări inferioare pentru venirea la aterizare în condiții de vizibilitate redusă față de Boeing-urile Taromului”, ne-a zis pilotul Cezar Osiceanu.



„Când se face planificarea zborului, se ține cont de condițiile meteo de la aterizare și de pe aeroporturile de rezervă de pe rută și de la destinație. De exemplu, la Otopeni, aeroporturi de rezervă sunt Constanța, Timișoara și Sibiu, în principal datorită dotărilor lor cu sistemul de venire la aterizare denumit ILS.



În funcție de vizibilitatea în lungul pistei și de înălțimea plafonului, ILS poate fi de categoria I, II sau III (condițiile cele mai grele și care necesită aterizarea doar pe pilot automat).



Avionul Spartan nu are sistem ILS Categoria III și, ca atare, unul din factorii luați în considerare pentru luarea deciziei de amânare a zborului a fost acesta.



În plus aeroporturile de rezervă trebuie să aibă condiții meteo cu un nivel mai sus minim față de cel de destinație, adică dacă la Otopeni condițiile meteo erau pentru ILS Categoria II (pentru că III avionul nu este certificat) aeroporturile de rezervă pentru aterizare trebuie să aibe condiții meteo minime pentru ILS categoria I”, ne-a mai zis pilotul Cezar Osiceanu.

Nicușor Dan a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință

Nicușor Dan a participat marți la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de președintele Franței, Emmanuel Macron, și trebuia să revină în țară la finalul zilei.

„Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 - 4 noaptea și nu ar fi fost bine, iar acum e o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curățată pista, așteptăm până se curăță pista”, a explicat președintele.