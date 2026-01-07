Nicușor Dan a făcut o glumă privind suspendarea sa. Răspuns de 1000 puncte

Opoziția a început un demers de suspendare a lui Nicușor Dan din funcția de președinte. A fost întrebat dacă este îngrijorat de acest demers.

„Mi se pare total neserios. Adică putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea mi se pare total neserios să discutăm de subiectul ăsta”, a zis Nicușor Dan.

„Vă acuză că intrați în...”, a continuat jurnalistul care i-a adresat întrebarea.

„În Groenlanda”, a zis Nicușor Dan.

„... în conflict cu justiția, practic în conflict constituțional între două puteri ale statului”, a replicat reporterul.

„Nu, în primul rând că exact cum vorbeam mai devreme, trebuie să facem diferența dintre declarație politică și acțiune politică. O să vedem, în momentul în care chiar o să începem, o să trimitem scrisori judecătorilor, o să vedem în ce măsură se încalcă Constituția. Nu cred că se încalcă niciun fel când, în momentul în care o mie de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independența magistratului, și Președintele întreabă „e așa sau nu e așa?”, nu cred că se încalcă niciun fel de Constituție. Mi se pare total neserios subiectul”, a zis Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Va intra Armata României în Ucraina? Răspunsul oficial la această întrebare