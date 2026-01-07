Va intra Armata României în Ucraina? Răspunsul oficial la această întrebare

Fără trupe la sol, dar un hub pentru aliații NATO în procesul de pace, cu trecere prin Parlament. Așa spune Nicușor Dan.

Președintele României a fost întrebat în legătură cu garanțiile de securitate care vor fi oferite Ucrainei de „Coaliția de Voință”.

Care va fi rolul României în cadrul acestui mecanism de monitorizare a unui eventual acord de pace în Ucraina?

Se pune problema ca România să trimită trupe în această forță multinațională și care va fi concret rolul nostru, cum vom ajuta Ucraina?

„În primul rând, Coaliția asta știți că funcționează de doi ani, și Președinții României care au participat au avut un mandat pe care și l-au luat, și, deci, ceea ce dumneavoastră știți că România și-a asumat, cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina, și suport logistic, training, pregătire pentru militari ucraineni în România sau în alte țări europene, în colaborare cu armate din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoașteți - ăsta este locul în care suntem azi.

Și, pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție, pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin Parlamente. Deci, în momentul în care o să avem un decupaj pe fiecare dintre țări cu ce presupune asta, acest decupaj va fi un act pe care Parlamentul României îl va aproba”, a precizat şeful statului, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.

Care sunt aceste garanții de securitate concret care vor ajuta Ucraina?

Președintele Nicușor Dan a zis: „Este împărțit pe mai multe paliere. Este împărțit pe așa-numiți patru piloni, care sunt, pe de o parte, echiparea corespunzătoare a armatei ucrainene, pe de altă parte, pentru fiecare dintre aer-apă-terestru există un mecanism de răspuns, asta este o primă împărțire. Și pentru fiecare dintre acești patru piloni există o națiune lider, care coordonează eforturile tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta. De exemplu, pe partea de maritim, știți că România, împreună cu Turcia și Bulgaria, face o deminare în apele Mării Negre și va continua să facă asta și, bineînțeles, această activitate va fi extinsă și va fi parte din acest pilon naval, pe de o parte. Pe de altă parte, există un mecanism de răspuns - și aici, cum spuneam, e foarte important că Statele Unite sunt parte - un mecanism de răspuns în care, în linii mari, primele 24 de ore este Ucraina, 48 de ore forțele europene sau ale „Coaliției de Voință” și 72 de ore un răspuns al Statelor Unite. Cam de tipul ăsta este structurat, iar monitorizarea păstrării păcii este coordonată de Statele Unite”.

„Marea Neagră a fost evocată de mai mulți vorbitori ca parte importantă din securitatea europeană”, a zis Nicușor Dan, fără a da alte detalii.

Emmanuel Macron a vorbit despre o celulă de coordonare, ca o parte integrantă a armatelor componente în plan operațional. Va participa și România?

Președintele Nicușor Dan: „Parte din aceste garanții de securitate sunt o coordonare care, într-adevăr, va avea loc aici, în Franța”.

Tot Președintele Emmanuel Macron a vorbit despre o implicare juridică în ceea ce privește susținerea Ucrainei în caz de atac din partea Rusiei. Ce spune Nicușor Dan despre acest subiect?

Președintele Nicușor Dan: „Noi am avut un nivel militar, care s-a transformat prin declarația de azi, într-un nivel politic, și acum este un nivel juridico-legislativ care, pe de-o parte, să permită fiecăreia din țările care s-a angajat să desfășoare respectivele operațiuni, pe de altă parte, dacă e nevoie ca aceste, cum să le spun, operațiuni să fie înlesnite de legislația ucraineană”.

Detalii legate de hub-ul logistic care va fi la Câmpia Turzii? Adică există o estimare cam când va fi acesta operațional? Și legat de sprijinul și garanțiile de securitate care să fie acordate Ucrainei, Nicușor Dan a spus că deciziile României vor fi trecute prin Parlament. Putem vorbi de o etapă, acum, de mai mare transparență a României în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina?

Președintele Nicușor Dan a zis: „Vă dați seama că vorbim totuși de operațiuni militare. Adică, când vorbești de operațiuni militare, nu poți să spui „o să aterizeze un avion la ora 16:30 și el va avea următoarele echipamente; de acolo, vor fi preluate de niște TIR-uri, care vor trece prin vama cutare”. Ăsta este motivul pentru care multe din lucrurile care s-au făcut de către România și de către celelalte țări pentru Ucraina au rămas într-un regim de confidențialitate. Și acum, la fel, când o să ajungem în Parlament, o să trecem lucruri generice, de tipul „pregătirea militarilor ucraineni pentru o cutare secțiune”, dar nu o să spunem câți, unde”.

„Este un hub care funcționează, dar mai mult de faptul că funcționează nu o să vă spun alte lucruri. Funcționează deja”, a zis Nicușor Dan cu privire la hub-ul logistic de la Câmpia Turzii.