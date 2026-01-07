Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România

Marți s-a făcut un pas important, în sensul că s-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la „Coaliția de Voință”. Mai important, s-a definit un document militar, care nu este public, care prevede în concret cum vor fi exercitate garanțiile de securitate, care sunt responsabilitățile pe care fiecare din participanții la această Coaliție și le asumă și cine coordonează pe fiecare din elementele de garanție. Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei.

Fără trupe la sol, dar un hub pentru aliații NATO în procesul de pace, cu trecere prin Parlament

Nicușor Dan a zis că „România și-a asumat nu trupe în Ucraina, ci suport logistic, training, pregătire pentru militari ucraineni în România sau în alte țări europene, în colaborare cu armate din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoașteți - ăsta este locul în care suntem azi. Și, pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție, pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin Parlamente. Deci, în momentul în care o să avem un decupaj pe fiecare dintre țări cu ce presupune asta, acest decupaj va fi un act pe care Parlamentul României îl va aproba”.

Un acord excelent pentru securitate

Bogdan Chirieac a comentat, la România TV, acest subiect. Analistul politic a zis că Nicușor Dan a reușit un acord excelent, dacă rămâne în vigoare.

„Domnul președinte Nicușor Dan a reușit un acord excelent, dacă acordul rămâne în vigoare. Mai bine de atât nu se putea pentru România. Văd că și Polonia a reușit același acord. Este un succes incredibil. Pe de-o parte, militarii români nu pun bocancul în Ucraina.

Pe de altă parte, îți vin mai mulți militari americani care se vor antrena aici, acest lucru înseamnă un plus de securitate pentru România. Mai avem și partenerii europeni care sunt staționați aici care pot interveni în 48 de ore, mai repede decât americanii.

Iar România devine și hub pentru reconstrucție. Că noi nu mai avem așa ceva, a avut grijă primul războiul româno-român să radă majoritatea firmelor cu capital românesc, vânătoarea politică din 2014-2017. Noi nu prea avem companii cu care să mergem în Ucraina. Nici nu avem suport. Dar alte firme occidentale care vor să investească în Ucraina pentru reconstrucția țării își pot stabili cartierul general în România. Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Dacă rămâne acest acord!”

