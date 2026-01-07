Avionul Spartan, cu președintele Nicușor Dan, a decolat de la Paris spre România

Președintele Nicușor Dan a fost blocat la Paris din cauza zăpezii. În cele din urmă, aeronava militară Spartan a decolat miercuri de la Paris, după două amânări din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Avionul Spartan îi are la bord pe membrii delegaţiei prezidenţiale şi pe jurnaliştii care l-au însoţit la Paris pe preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele a participat marţi la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai ”Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi trebuia să revină în ţară la finalul zilei.

”Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 - 4 noaptea şi nu ar fi fost bine, iar acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curăţată pista, aşteptăm până se curăţă pista”, a explicat preşedintele Nicușor Dan, miercuri dimineaţa.

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis încă de marţi seara o atenţionare de călătorie pentru Franţa.