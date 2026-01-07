Ninsorile paralizează Parisul: avionul președintelui Nicușor Dan încă nu poate decola

Şeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi trebuia să revină în ţară la finalul zilei.

"Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 - 4 noaptea şi nu ar fi fost bine, iar acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curăţată pista, aşteptăm până se curăţă pista", a explicat preşedintele, conform Agerpres.

Cel mai recent update a dezvăluit faptul că avionul lui Nicușor Dan trebuie să plece miercuri dimineață în jur de ora 09 (ora Franței), apoi a suferit o amânare de o oră jumătate, iar acum ora 11:45 (ora Franței) a mai fost amânat cu încă o oră, conform Antena 3.

Avion prezidențial? „Nu se pune problema în 2026”

Întrebat despre achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, şeful statului a spus că "nu se pune problema în 2026".

"La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştri care se duc în delegaţii care sunt importante, pentru că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi pentru că nu avem comunicaţii înăuntru. În momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi de ce se întâmplă în ţară", a explicat Nicuşor Dan, care merge în deplasările oficiale cu o aeronavă Spartan.

El a povestit că a trăit o situaţie similară în Germania. "Avioane am mai pierdut, dar blocat - nu-mi aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania şi tot aşa am stat peste noapte", a afirmat şeful statului.

De asemenea, întrebat dacă a rămas vreodată blocat într-un tren din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, el a răspuns: "Am circulat de multe ori cu trenul şi în anumite momente chiar cu "naşul"".

Citește și: Nicușor Dan a spus ce i-a adus Moș Crăciun: Am fost cu colinda vreo două zile

Avertizare MAE: transporturi afectate în aproape jumătate din Franța

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis încă de marţi seara o atenţionare de călătorie pentru Franţa, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

"Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly", se precizează în comunicat.