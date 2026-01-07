€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Ninsorile paralizează Parisul: avionul președintelui Nicușor Dan încă nu poate decola
Data actualizării: 12:47 07 Ian 2026 | Data publicării: 12:38 07 Ian 2026

Ninsorile paralizează Parisul: avionul președintelui Nicușor Dan încă nu poate decola
Autor: Alexandra Curtache

Ninsorile paralizează Parisul: avionul președintelui Nicușor Dan încă nu poate decola Foto: Unsplash
 

Condiţiile meteo nefavorabile de la Paris întârzie decolarea aeronavei militare cu care s-a deplasat în capitala Franţei preşedintele Nicuşor Dan, cu încă o oră, pe lângă întârzierea inițială de o oră jumate, miercuri.

Şeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi trebuia să revină în ţară la finalul zilei.

"Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 - 4 noaptea şi nu ar fi fost bine, iar acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curăţată pista, aşteptăm până se curăţă pista", a explicat preşedintele, conform Agerpres.

Cel mai recent update a dezvăluit faptul că avionul lui Nicușor Dan trebuie să plece miercuri dimineață în jur de ora 09 (ora Franței), apoi a suferit o amânare de o oră jumătate, iar acum ora 11:45 (ora Franței) a mai fost amânat cu încă o oră, conform Antena 3.

Avion prezidențial? „Nu se pune problema în 2026”

Întrebat despre achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, şeful statului a spus că "nu se pune problema în 2026".

"La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştri care se duc în delegaţii care sunt importante, pentru că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi pentru că nu avem comunicaţii înăuntru. În momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi de ce se întâmplă în ţară", a explicat Nicuşor Dan, care merge în deplasările oficiale cu o aeronavă Spartan.

El a povestit că a trăit o situaţie similară în Germania. "Avioane am mai pierdut, dar blocat - nu-mi aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania şi tot aşa am stat peste noapte", a afirmat şeful statului.

De asemenea, întrebat dacă a rămas vreodată blocat într-un tren din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, el a răspuns: "Am circulat de multe ori cu trenul şi în anumite momente chiar cu "naşul"".

Citește și: Nicușor Dan a spus ce i-a adus Moș Crăciun: Am fost cu colinda vreo două zile

Avertizare MAE: transporturi afectate în aproape jumătate din Franța

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis încă de marţi seara o atenţionare de călătorie pentru Franţa, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

"Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly", se precizează în comunicat. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
paris
intarzieri
avion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
De ce un avion TAROM poate zbura pe vreme rea, iar Spartanul nu. Cazul Nicușor Dan, blocat în zăpadă
Publicat acum 24 minute
Curentul revine, dar nu peste tot. Ce anunță Ministerul Energiei
Publicat acum 41 minute
Ninsorile paralizează Parisul: avionul președintelui Nicușor Dan încă nu poate decola
Publicat acum 45 minute
 Aldrich Ames, unul dintre cei mai mari trădători din CIA, a murit în închisoare
Publicat acum 1 ora si 0 minute
România, sub avertizări hidrologice: Cod galben și Cod portocaliu de inundații în mai multe județe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close