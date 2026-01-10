€ 5.0887
DCNews Stiri Gerul face primele victime. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment despre "moartea albă": Se poate instala oricând
Data actualizării: 16:58 10 Ian 2026 | Data publicării: 16:51 10 Ian 2026

Gerul face primele victime. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment despre "moartea albă": Se poate instala oricând
Autor: Doinița Manic

vreme rece, ger Imagine cu viscol, ger. Sursa foto: Agerpres

Dr. Tudor Ciuhodaru vine cu mai multe recomandări pentru români în aceste zile geroase.

 

Gerul a făcut primele victime din acest an, spune dr. Tudor Ciuhodaru, care vine în acest context cu mai multe recomandări pentru români. Medicul a explicat ce ar trebui să facem în aceste zile pentru a ne proteja de frigul extrem, în contextul în care meteolorogii au emis mai multe atenționări meteorologice Cod Galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, alături de o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă și intensificări ale vântului.

VEZI ȘI: Val de gripă și viroze respiratorii. Dr. Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă: Zeci de copii, internați de urgență

"Mare atenţie la frig. Au apărut primele victime. Moartea albă (datorată frigului) se poate instala oricând. Vântul, umezeala, consumul de alcool și sedative sunt factori de risc suplimentari.

Mic ghid de supraviețuire

Recunoașterea și intervenția rapidă sunt esențiale în astfel de situații. Până cănd legea Ciuhodaru (privid predarea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor) va fi adoptată e bine de știut:
Recunoaștere:

  1. Primele simptome ale degerăturilor includ tulburările de sensibilitate (furnicături, înţepături), pielea se înroşeşte şi se descuamează iar apoi apar flictenele (bule ca după arsuri) şi se instalează tulburări motorii.
    !!!În forma severă se merge până la gangrenă ce necesită amputaţia segmentului de membru.
  2. Printre semnele de alarmă ale hipotermiei se numără: frisoanele, piele rece, palidă, parestezii (amorţeli) la nivelul membrelor, tulburări de echilibru şi de vorbire, bradilalie, bradipsihie, somnolenţă asociate unor respiratii superficiale şi cu frecvenţă joasă, bradicardie, puls imperceptibil urmate de confuzie, halucinaţii şi comă urmate deces.
  3. Pacienții se pot răni cu ușurintă datorită tulburărilor de echilibru iar în funcţie de severitatea lezională şi a hipotermiei pot rămâne imobilizati la domiciliu sau se pot înregistra cazuri letale

Cum acordăm primul ajutor în cazul degerăturilor


Primul ajutor constă în (lucruri simple și ușor de făcut având drept scop limitarea pierderilor de căludură și încălzirea progresivă a pacientului):
1. Plasați pacientul pe o suprafaţă uscată care asigure protecție față de răceala solului.
2. Găsiți un adăpost sau spaţiu (eventual încălzit) pentru a-l proteja de frig și vant
3. Îndepărtaţi hainele umede.
4. Dacă e posibil admininistrarea de lichide calde.
5. Nu încălziți pacientul prin prin contact cu surse de căldură (sobă, calorifer) întrucât tulburările de sensibiliate pot duce la arsuri.

Dr. Tudor Ciuhodaru, sfaturi esențiale pe timp de ger

Rețineți:

1. Vântul şi umezeala accentuează hipotermia şi duc rapid la instalarea degerăturilor.

2. Aproape jumătate dintre cazurile de hipotermie sunt asociate consumului de alcool.

3. Nu lăsați copii singuri în mașină.

4. Prim ajutor. Dacă descoperiți o persoană cu hipotermie:

a) asiguraţi protecţia termică (spaţiu închis, protejat de frig şi vânt, încălzit) şi asiguraţi încalzirea activă şi pasivă prin îmbracăminte adecvată, consum de lichide calde dar nu alcool;

b) nu expuneţi direct persoana la o sursă de caldură precum apa fierbinte, duş sau cadă. Datorita deficitului de sensibilitate se pot produce arsuri şi pot aparea fenomenele de şoc.

c) hipotermia impune evaluare suplimentară şi tratament de specialitate", a scris Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

