Val de gripă și viroze respiratorii. Dr. Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă: Zeci de copii, internați de urgență

Medicul Tudor Ciuhidaru vine cu mai multe recomandări în contextul în care numărul pacienților cu viroze a crescut considerabil, iar mai mulți copii cu gripă au fost internați de urgență, după agravarea simptomelor.

"Atenție la gripă. Nu uitați să vă protejați. Se răspândește rapid! Nu duceți copilul în colectivitate dacă prezintă febră, frisoane, tuse, secreții nazale abundente.

Numărul pacienţilor cu viroze aproape s-a dublat în doar o săptămână. Sunt deja peste 60 cazuri de gripă la copii confirmate în ultima săptămână, iar 25 de copii au fost internați de urgență. Asta doar la Iaşi. Cum ne protejăm?

Ce trebuie să știi despre gripă

Ce trebuie să știți:

Măsurile de prevenție sunt extrem de importante. Mai ales în cazul celor mici. Nu uitați să îi și să vă protejați. În fiecare an această patologie afectează 5-15% din cetațeni. Cei mai expuși sunt cei de peste 65 de ani, copiii sub 5 ani, gravidele, imunodeficienţii, pacienţii cu afecţiuni respiratorii sau cardio-vasculare cronice. Majoritatea celor care se îmbolnăvesc de gripă se vor recupera în câteva zile, însă cei din grupele de risc sunt predispuși la complicații serioase precum pneumonii grave, crize astmatice, miocardită, insuficiență cardiacă. Transmiterea de la o persoană la alta se face cu mare uşurinţă pe cale aeriană (vorbire, tuse, strănut) sau prin contact direct sau indirect cu secreţiile respiratorii aflate pe mâinile acestora sau pe suprafeţe contaminate. Nu temporizați consultul medical mai ales dacă vă încadrați în grupele cu risc. Sau dacă un copil de peste 5 ani are febră persistentă (3 zile), rinoree (curge nasul mai mult de 10 zile), secreții la nivel ocular. Tratamentul pentru gripă trebuie instituit cât mai rapid, acesta fiind mult mai eficient dacă este aplicat în primele 2 zile de la debutul bolii. Evitați automedicamentația. Orice tratament, inclusiv vaccinarea, trebuie făcut doar la recomandarea medicilor de familie sau a specialiştilor. Antibioterapia fără discernământ este nu doar ineficientă ci şi potenţial periculoasă! Poate duce la selecţionarea germenilor rezistenți, agravarea afecţiunilor de bază sau dă efecte secundare multiple nedorite.

Cum ne protejăm - 5 metode simple

Până când parlamentul va adopta legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate în toate școlile din România e bine de știut că avem 5 metode simple de prevenție: