Moment istoric pentru diabetologia din România: Apare Tratatul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, contribuția a 145 de specialiști

Diabetologia românească marchează un moment de referință prin publicarea unui nou Tratat de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, o lucrare amplă și actualizată, care reflectă transformările profunde ale medicinei moderne și maturitatea profesională a comunității de specialitate din România.

Un nou Tratat de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Diabetul zaharat, obezitatea și bolile metabolice reprezintă astăzi domenii centrale ale medicinei contemporane, atât prin prevalența lor în continuă creștere, cât și prin complexitatea mecanismelor fiziopatologice implicate, impactul major asupra sănătății publice și necesitatea unei abordări integrate, multidisciplinare, fundamentate pe dovezi științifice. În acest context, apariția unui nou tratat dedicat acestui domeniu depășește sfera unui demers editorial și devine un act de responsabilitate profesională, precum și un pas necesar pentru consolidarea identității specialității.

Ultimul tratat de referință din această arie a fost publicat în anul 2011. De atunci, domeniul a cunoscut evoluții spectaculoase: redefinirea paradigmelor terapeutice în diabet, cu accent pe protecția cardio-reno-metabolică, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor de monitorizare și administrare a insulinei, aprofundarea rolului nutriției, al microbiomului și al medicinei personalizate, precum și recunoașterea obezității ca boală cronică, complexă, cu impact sistemic. În acest interval, nevoia unei bibliografii de referință, actualizate și adaptate realităților clinice și academice din România, a devenit nu doar evidentă, ci indispensabilă.

„Noul Tratat de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a fost conceput tocmai pentru a răspunde acestei nevoi. Lucrarea oferă o abordare comprehensivă și integrată, acoperind întregul spectru al domeniului: de la fundamentele fiziopatologice și diagnostice, până la managementul clinic, prevenție, complicații, algoritmi decizionali și perspectivele viitoare ale specialității. Fiecare capitol reflectă stadiul actual al cunoașterii, cu o orientare practică, aplicabilă în activitatea clinică zilnică, dar și cu profunzimea necesară formării academice și dezvoltării profesionale continue”, a declarat Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar, coordonator colectiv redacțional, președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

Contribuția a 145 de specialiști

Noul tratat a fost adoptat ca sursă bibliografică pentru susținerea examenului de Medic Specialist în specialitatea Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, începând cu sesiunea de toamnă 2026. Lucrarea este rezultatul unui efort colectiv remarcabil, reunind contribuția a 145 de autori, specialiști recunoscuți.

„Le mulțumesc pentru rigoarea, timpul și energia investite, pentru spiritul de echipă și pentru disponibilitatea de a construi împreună un reper profesional. Într-o epocă în care presiunea clinică și academică este tot mai mare, realizarea unei asemenea lucrări reprezintă o dovadă clară de angajament față de specialitate și față de pacienți. Totodată, acest demers editorial reflectă angajamentul diabetologiei românești de a se alinia standardelor internaționale și de a-și afirma rolul activ în comunitatea științifică europeană și globală. Tratatul devine astfel un instrument de coeziune profesională, o punte între generații de medici, între mediul academic și practica clinică, între ghiduri și realitățile din sistemul medical”, a precizat Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar.

Prin rigoare, actualitate și viziune, lucrarea susține formarea unei culturi profesionale centrate pe excelență, responsabilitate și colaborare și demonstrează că proiectele coerente și durabile pot fi construite atunci când există o direcție strategică asumată și un efort comun.

„Dedicăm această lucrare tuturor profesioniștilor care, zi de zi, îngrijesc persoane cu diabet zaharat, obezitate și boli metabolice, conștienți că, dincolo de algoritmi și ținte terapeutice, miza reală este calitatea și durata vieții pacienților. Acest tratat este despre știință, dar și despre responsabilitate. Despre prezent, dar mai ales despre viitorul pe care avem datoria să îl construim împreună”, a mai spus Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar.

Tratatul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice este disponibil integral, GRATUIT, pentru citire și descărcare, pe pagina Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.