Dobra Mihai-Adrian, director medical la Institutul Clinic Fundeni. Profesionalism și experiență internațională

Dobra Mihai-Adrian este doctor în științe medicale, medic specialist urologie cu experiență în chirurgia oncologică urologică: tumori renale parenchimatoase, carcinom urotelial înalt, tumori vezicale, tumori testiculare și peniene, endourologie înaltă și joasă.

A urmat numeroase stagii de pregătire și de perfecționare în chirurgie urologică în centre importante din străinătate

Medic primar în Chirurgie Urologică, Dobra Mihai-Adrian a terminat recent un stadiu la unul dintre cele mai importante spitale din Statele Unite Americii. Experiența de pe pământul american a venit la pachet cu informații prețioase, cu noi metode de dezvoltare în domeniu, dar și cu o viziune definită prin inovare. Tot acolo l-a întâlnit și pe unul dintre pionierii Urologiei.

Dobra Mihai-Adrian are un interes deosebit pentru tratamentul multimodal complet minim invaziv al litiazei urinare și pentru chirurgia oncologică. Are o experiență operatorie bogată și realizează și intervenții chirurgicale pentru cazuri complexe.

A urmat numeroase stagii de pregătire și de perfecționare în chirurgie urologică în centre importante din străinătate, în domenii precum litiaza reno-ureterală (Bristol, Marea Britanie), oncologia urologică (Arlington, Virginia, SUA) și chirurgia urologică (Ingolstadt, Germania), iar certificarea în chirurgia laparoscopică urologică a obținut-o la Strasbourg (Franța). Se adaugă și participarea la numeroase cursuri de specialitate și workshopuri, atât în țară, cât și în străinătate.

Este cadru universitar la UMF „Carol Davila” București, în permanență interesat de ce este nou în specialitate. Participă constant cu lucrări la reuniuni de urologie naționale și internaționale și are numeroase articole publicate în reviste științifice internaționale.