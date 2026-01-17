€ 5.0894
Terapia anti-obezitate reduce riscul de deces, infarct sau AVC și protejează rinichii
Data publicării: 13:47 17 Ian 2026

Terapia anti-obezitate reduce riscul de deces, infarct sau AVC și protejează rinichii
Autor: D.C.

obezitate-pexels

Complicațiile cardiovasculare ale obezității pot fi reduse prin tratamentul medicamentos arată datele recente din registrul american al bolilor.

 

Kilogramele în plus afectează major nu doar calitatea vieții, ci și supraviețuirea pacienților cu obezitate, mai ales a celor care au asociate complicatii cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, sau insuficiența cardiacă.

Din păcate, mulți pacienți cu obezitate eșuează în a respecta un mod de viață optimizat (alimentație echilibrată, activitate fizică, etc.). În aceste situații, tratamentele moderne antiobezitate, sub stricta îndrumare a medicilor specialiști, joacă un rol terapeutic major.

În luna noiembrie 2025, în „Diabetes, Obesity and Metabolism”, cercetătorii de la Universitatea Yale din Statele Unite, au publicat un studiu care a analizat cea mai mare bază cu datele pacienților din Statele Unite ale Americii. Studiul SCORE a fost realizat analizând, din peste 112 milioane de pacienți cu obezitate, circa 28.000 de pacienti, dintre care 1/3 primeau un tratament nou pentru obezitate administrat subcutanat, iar 2/3 nu primeau acest tratament. Semaglutida este un medicament inovator, care ajută pacienții să scadă în greutate, pe lângă o utilizare mai eficientă a glucozei în organism, fiind demonstrat într-un studiu anterior , publicat în decembrie 2023, că este singurul medicament utilizat în obezitate care, comparat cu placebo, confera protecție cardiovasculară, reducând riscul de deces, infarct miocardic sau accident vascular cerebral la pacienții cunoscuti cu o boala de inimă, dar fără diabet zaharat.

Studiul SCORE, efectuat de data aceasta pe pacienții cu obezitate înregistrați în practica clinică zilnică („real-world”), confirmă dovezile anterioare. Rezultatele au fost impresionante arătând, după o medie de urmărire de numai 7 luni de tratament, reducerea importantă a evenimentelor cardiovasculare majore (cu 45%), a deceselor de cauza cardiovasculară (cu 73%), a spitalizărilor pentru insuficiență cardiacă (cu 54%), precum și a altor complicații renale sau metabolice ale obezității. 

Aceste rezultate sunt foarte importante, dovedind în premieră că terapia antiobezitate crește durata de viață și reduce complicațiile cardiovasculare majore ale obezității, dar și complicațiile majore la nivelul rinichilor precum și aparitia unui diabet zaharat.

