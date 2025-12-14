€ 5.0904
Greșeala pe care o fac mulți români când iau pastile. Bilic: Această băutură influențează negativ peste 20 tipuri de medicamente
Data actualizării: 23:24 14 Dec 2025 | Data publicării: 23:23 14 Dec 2025

Greșeala pe care o fac mulți români când iau pastile. Bilic: Această băutură influențează negativ peste 20 tipuri de medicamente
Autor: Ioana Dinu

bauturi băuturi preferate de români
 

Mulți oameni fac o greșeală atunci când iau medicamente.

Se întâmplă să luăm medicamente cu prima băutură care ne vine la îndemnână. Acest lucru poate avea un risc major asupra sănătății, a zis medicul Mihaela Bilic.

Alcoolul, cocktail periculos pentru ficat

„Cu ce să iau medicamentele? Cu apă! Toată lumea știe că nu e bine să bei alcool atunci când iei medicamente. Cum potențează anumite alimente efectul pastilelor?


Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și intensifică efectul medicamentelor, mai ales dacă este asociat cu analgezice, tranchilizante, antidepresive, antialergice. Consumul simultan de alcool și antibiotice nu afectează eficacitatea medicamentelor, însă dublează efectele negative ale alcoolului, veți avea senzația că ați băut de 2 ori mai mult!


În combinație cu paracetamol, alcoolul crește efectul toxic asupra ficatului, iar asocierea cu aspirina și ibuprofenul crește riscul de sângerări digestive”, a zis Mihaela Bilic.

Sucul de grepfruit influențează negativ efectul a peste 20 tipuri de medicamente


„Sucul de grepfruit influențează negativ efectul a peste 20 tipuri de medicamente: antihipertensive, anticoagulante, antihistaminice, antivirale, sedative, hormoni, statine. El blochează enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, substanțele active se vor acumula în organism și pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj, cu tulburări de ritm cardiac și crampe musculare.


Laptele și produsele lactate conțin mult calciu care poate forma compuși insolubili cu anumite substanțe active din medicamente. Asocierea lapte-medicamente poate da iritație gastrică și reflux, laptele determină dizolvarea mai rapidă a peliculei protectoare a multor pilule.


De evitat combinația dintre lapte și tetracicline, suplimente cu fier, hormoni pentru tiroidă, medicamente cu litiu, antivirale”, a zis Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare 

medicamente
alcool
grepfruit
