Sanatate

DCNews Sanatate Galați: Investiție de 1,2 milioane de lei la Spitalul Județean
Data actualizării: 15:07 19 Ian 2026 | Data publicării: 15:07 19 Ian 2026

Galați: Investiție de 1,2 milioane de lei la Spitalul Județean
Autor: Crişan Andreescu

investitie Foto: Facebook Costel Fotea

Secția de Urologie a Spitalului Județean Galați, a fost dotată cu o linie chirurgicală ultraperformantă pentru tratarea cancerului, a anunțat președintele PSD al Consiliului Județean.

 

"Secția de Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" a fost dotată cu un set avansat de echipamente medicale destinate intervențiilor chirurgicale  moderne, cu incizii foarte mici (minim invazive), ce permit o vindecare mai rapidă a pacienților (linie de laparoscopie - endourologie 3D 4K)

În valoare de peste  1,2 milioane de lei, noile echipamente vor fi utilizate pentru intervenții chirurgicale complexe, destinate tratării mai multor tipuri de cancer  urologic, precum  cancerul de prostată, rinichi și vezică urinară.

Asigurarea celor mai bune condiții pentru tratarea bolilor oncologice este o prioritate  pentru noi. Acest set de echipamente este, de altfel, parte a unui proiect mai amplu al Consiliului Județean,  în valoare de 25 milioane de lei,  derulat prin Programul Sănătate, prin care Spitalul Județean a fost dotat cu aparatură de ultimă generație, pentru a avea aici, la Galați, un Centru regonal de excelență în tratarea cancerului.

Noua linie  de laparoscopie 3D 4K oferă imagini tridimensionale de înaltă definiție, care le vor permite medicilor să lucreze cu o precizie mult mai mare.

Astfel, tumorile vor putea fi îndepărtate mai eficient,  țesuturile sănătoase vor fi protejate mult mai bine, iar pacienții vor beneficia de operații mai sigure, mai puțin traumatizante și o recuperare  mai rapidă.

Toate aceste investiții înseamnă servicii medicale mai bune, înseamnă viață și speranță.

Iar speranța este primul pas spre vindecare!", a ținut să precizeze Costel Fotea.

