Directorul medical al Maternității „Cuza Vodă” din Iași a demisionat

Medicul Bogdan Doroftei și-a dat demisia din funcția de director medical al Maternității „Cuza Vodă” din Iași, după opt ani în care a deținut această funcție.

Potrivit unor surse citate de Ziarul de Iași, acesta ar fi invocat motive personale în momentul în care și-a anunțat decizia, în cadrul unei ședințe a Comitetului Director. Dr. Bogdan Doroftei fusese numit în funcția de director medical al Maternității „Cuza Vodă” din Iași în anul 2017. Acum el va continua ca medic în unitate, părăsind doar funcția de management, nu și cea profesională.

În paralel, el activează ca șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, unde este implicat în activitate didactică și de cercetare. De asemenea, dr. Doroftei activează și în mediul privat, scrie sursa citată.

Ce spune managerul Maternității „Cuza Vodă” din Iași

Managerul Maternității „Cuza Vodă”, dr. Bogdan Doroftei, a transmis că apreciază colaborarea de aproximativ opt ani cu dr. Bogdan Doroftei.

„Da, într-adevăr, se încheie o colaborare de aproximativ opt ani, în care am avut o relație foarte bună și o cooperare excelentă cu domnul Doroftei. Împreună am construit o imagine a spitalului în concordanță cu realitatea, lucru demonstrat și de chestionarele de satisfacție, care au clasat Maternitatea Cuza Vodă printre cele mai bune spitale din România din punct de vedere al calității actului medical. În această perioadă am avut atât provocări, cât și satisfacții profesionale, însă există momente în viață când alegem să urmăm alte planuri sau când apar circumstanțe care ne determină să încheiem o colaborare”, a declarat dr. Robert Dâncă pentru sursa citată.

Deocamdată nu se știe cine îi va lua locul dr. Bogdan Doroftei. Numirea unui director medical interimar urmează să fie comunicată de Consiliul Județean Iași, iar ulterior va fi organizat un concurs pentru ocuparea postului.