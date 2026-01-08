Daniel Băluță acuză o posibilă otrăvire cu arsenic. Ce arată analizele? Dr. Ciuhodaru explică riscurile

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei, acuză o tentativă de șantaj și de otrăvire cu arsenic. Acesta a afirmat că totul s-ar fi întâmplat în perioada campaniei electorale pentru alegerile la Primăria București, dar că nu a vorbit atunci despre aceste lucruri pentru a nu fi totul interpretat drept o victimizare. Băluță a făcut aceste declarații în contextul în care a fost întrebat despre un raport anonim care ar circula de peste o lună în Sectorul 4 și care ar arăta presupuse nereguli în Primărie. Băluță consideră acest raport drept o tentativă de șantaj personal. Respectivul document ar fi fost folosit pentru presiuni financiare și blocaje administrative, relatează publicația. Totodată, este important de menționat că jurnaliștii îl indică pe Marian Goleac, fostul director ADP4 și ulterior al companiei „Totul Verde SA”, drept inițiatorul acestor presiuni, lucru negat de către acesta pentru sursa citată.

Analizele lui Daniel Băluță

Analizele efectuate pe sânge și urină au relevat concentrații alarmante de arsenic și mercur. În cadrul testelor realizate în București, arsenicul din sânge a fost măsurat la 18,2 micrograme per litru, depășind limita normală de 10 micrograme, iar în urină s-au înregistrat 359 micrograme, față de valoarea de referință de maximum 15 micrograme. Într-o perioadă ulterioară, analizele efectuate la American Hospital din Turcia au indicat o concentrație de 477,9 micrograme de arsenic, depășind cu mult intervalul normal de 0–50 micrograme. Mercurul în sânge a fost, de asemenea, semnificativ peste limita recomandată, înregistrându-se 14,5 micrograme, față de pragul de 5 micrograme.

Intoxicațiile sunt greu de detectat până când apar simptome evidente

Medicul Tudor Ciuhodaru, cu peste 25 de ani de experiență în intoxicații, a explicat, într-o intervenție la România TV, intoxicarea cu arsenic, ce probleme aduce și cum te poți contamina.

Potrivit medicului Ciuhodaru, intoxicațiile cu metale grele reprezintă o entitate medicală redutabilă. Intoxicațiile cronice sunt greu de detectat până când apar simptome evidente, iar arsenicul, fiind incolor și fără miros evident în anumite cantități, se absoarbe ușor la nivel digestiv, dar poate pătrunde și prin aer sau piele, chiar dacă mai rar. Sursele pot fi apa, alimentele precum peștele, orezul sau cerealele. Odată absorbit, arsenicul se depozitează în organe vitale, precum ficatul, inima și creierul, și se elimină treptat prin urină pe parcursul săptămânilor sau lunilor.

Efectele unei intoxicații de acest tip pot fi complexe: modificări de comportament, agitație, tulburări de somn, neuropatii, parestezii, probleme digestive și hipercheratoză. Expunerea prelungită poate avea consecințe severe, inclusiv cancer pulmonar, vezical sau gastric, iar tratamentul este dificil, în principal din cauza detectării tardive și a eliminării lente a metalelor din organism.

În perioada analizelor, Daniel Băluță prezenta semne sugestive de intoxicație: stare de nervozitate excesivă, agitație și modificări ale programului de lucru. Experții avertizează că astfel de simptome pot fi legate direct de acumularea metalelor grele în organism, ceea ce subliniază gravitatea și riscurile unei asemenea expuneri.

