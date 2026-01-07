€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri De ce îți auzi bătăile inimii când pui capul pe pernă? Sfatul medicilor
Data actualizării: 08:41 07 Ian 2026 | Data publicării: 08:36 07 Ian 2026

De ce îți auzi bătăile inimii când pui capul pe pernă? Sfatul medicilor
Autor: Alexandra Curtache

somn Sursa foto: https://www.freepik.com/, @senivpetro
 

La finalul unei zile lungi, atunci când te culci și îți așezi capul pe pernă, bătăile inimii sunt ultimul lucru pe care vrei să îl auzi. Dar ce reprezintă de fapt senzația aceasta că „îți bate inima în cap”?

Desigur, este bine că inima ta încă mai bate când te culci, pentru că nu vrei ca somnul din acea noapte să fie ultimul, dar ar putea exista un motiv îngrijorător pentru care îți auzi bătăile inimii când îți apeși urechea pe pernă.

Dr. Anthony Youn a explicat odată că, dacă auzi asta din când în când, probabil este artera carotidă și că acest lucru este destul de normal, fiind vorba de alimentarea cu sânge a creierului, feței și gâtului.

Ce este tinitusul pulsatil

Cu toate acestea, dacă auziți acest sunet în permanență, el a avertizat că ar putea fi vorba de ceva numit „tinitus pulsatil”, care este un zgomot ritmic care poate fi auzit în cap sau în urechi și care pulsează la aceeași frecvență ca bătăile inimii.

Tinitusul este de obicei auzirea de zgomote în ureche, cum ar fi un sunet constant de țiuit sau zumzet, care poate apărea și dispărea, precum și variații de volum între episoade.

Tinitusul pulsatil este puțin diferit, deoarece, așa cum explică tinnitus.org, este mai degrabă un sunet ritmic și poate fi identificat încercând să vă simțiți pulsul și să vedeți dacă acesta se potrivește cu sunetul din urechi.

Dacă zgomotul este sincronizat cu pulsul, atunci ar putea fi tinitus pulsatil, iar medicii pot identifica mai ușor cauza afecțiunii.

Citește și: Poziția Colegiului Medicilor privind regimul gărzilor medicale

În general, acesta apare din cauza unei modificări a fluxului sanguin în vasele din apropierea urechii, iar există tot felul de motive pentru care fluxul sanguin s-ar putea modifica, cum ar fi efectuarea de exerciții fizice intense, hiperactivitatea glandei tiroide sau un flux neregulat din cauza îngroșării arterelor.

Există, de asemenea, persoane la care artera stapedială rămâne deschisă după naștere, ceea ce le face să audă zgomote în ureche, iar acest lucru poate fi și un semn al prezenței unor tumori la nivelul capului sau gâtului, care au provocat dezvoltarea unor vase de sânge anormale.

Alte cauze pot sta la baza tinitusului pulsatil, iar oricine poate suferi de această afecțiune, deși cel mai frecvent apare la femeile tinere și de vârstă mijlocie.

Cauze și tratament

Cauzele tinitusului pulsatil pot fi adesea tratate, deși există anumite cazuri, cum ar fi cele cauzate de anumite vase de sânge care, din păcate, nu pot fi rezolvate.

Terapia prin sunet, terapia de relaxare, terapia cognitiv-comportamentală (CBT), consilierea, meditația de conștientizare sau terapia de reeducare a tinitusului (TRT) sunt, de asemenea, posibilități de tratament.

Medicii vor utiliza de obicei tomografia computerizată și RMN-ul pentru a obține o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă în interiorul capului dumneavoastră, în timp ce caută cauza principală a tinitusului.

În cazuri precum anemia sau afecțiunile glandei tiroide, pot fi utilizate analize de sânge.

Sunetul în sine poate fi deranjant, dar ceea ce trebuie analizat cu adevărat este motivul pentru care apare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inima
cap
perna
medici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Sf. Ioan Botezătorul, sărbătoare pe 7 ianuarie. Semnificație și tradiții. Cine a fost Sf. Ioan
Publicat acum 13 minute
Nicușor Dan a făcut o glumă privind suspendarea sa. Răspuns de 1000 puncte
Publicat acum 15 minute
Cine sărbătorește Craciunul pe rit vechi în 2026. Care sunt tradițiile
Publicat acum 45 minute
Trump a făcut anunțul! Venezuela va exporta petrol de 2 miliarde de dolari către SUA
Publicat acum 52 minute
Va intra Armata României în Ucraina? Răspunsul oficial la această întrebare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat acum 23 ore si 30 minute
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat acum 23 ore si 37 minute
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close