De ce îți auzi bătăile inimii când pui capul pe pernă? Sfatul medicilor

Desigur, este bine că inima ta încă mai bate când te culci, pentru că nu vrei ca somnul din acea noapte să fie ultimul, dar ar putea exista un motiv îngrijorător pentru care îți auzi bătăile inimii când îți apeși urechea pe pernă.

Dr. Anthony Youn a explicat odată că, dacă auzi asta din când în când, probabil este artera carotidă și că acest lucru este destul de normal, fiind vorba de alimentarea cu sânge a creierului, feței și gâtului.

Ce este tinitusul pulsatil

Cu toate acestea, dacă auziți acest sunet în permanență, el a avertizat că ar putea fi vorba de ceva numit „tinitus pulsatil”, care este un zgomot ritmic care poate fi auzit în cap sau în urechi și care pulsează la aceeași frecvență ca bătăile inimii.

Tinitusul este de obicei auzirea de zgomote în ureche, cum ar fi un sunet constant de țiuit sau zumzet, care poate apărea și dispărea, precum și variații de volum între episoade.

Tinitusul pulsatil este puțin diferit, deoarece, așa cum explică tinnitus.org, este mai degrabă un sunet ritmic și poate fi identificat încercând să vă simțiți pulsul și să vedeți dacă acesta se potrivește cu sunetul din urechi.

Dacă zgomotul este sincronizat cu pulsul, atunci ar putea fi tinitus pulsatil, iar medicii pot identifica mai ușor cauza afecțiunii.

În general, acesta apare din cauza unei modificări a fluxului sanguin în vasele din apropierea urechii, iar există tot felul de motive pentru care fluxul sanguin s-ar putea modifica, cum ar fi efectuarea de exerciții fizice intense, hiperactivitatea glandei tiroide sau un flux neregulat din cauza îngroșării arterelor.

Există, de asemenea, persoane la care artera stapedială rămâne deschisă după naștere, ceea ce le face să audă zgomote în ureche, iar acest lucru poate fi și un semn al prezenței unor tumori la nivelul capului sau gâtului, care au provocat dezvoltarea unor vase de sânge anormale.

Alte cauze pot sta la baza tinitusului pulsatil, iar oricine poate suferi de această afecțiune, deși cel mai frecvent apare la femeile tinere și de vârstă mijlocie.

Cauze și tratament

Cauzele tinitusului pulsatil pot fi adesea tratate, deși există anumite cazuri, cum ar fi cele cauzate de anumite vase de sânge care, din păcate, nu pot fi rezolvate.

Terapia prin sunet, terapia de relaxare, terapia cognitiv-comportamentală (CBT), consilierea, meditația de conștientizare sau terapia de reeducare a tinitusului (TRT) sunt, de asemenea, posibilități de tratament.

Medicii vor utiliza de obicei tomografia computerizată și RMN-ul pentru a obține o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă în interiorul capului dumneavoastră, în timp ce caută cauza principală a tinitusului.

În cazuri precum anemia sau afecțiunile glandei tiroide, pot fi utilizate analize de sânge.

Sunetul în sine poate fi deranjant, dar ceea ce trebuie analizat cu adevărat este motivul pentru care apare.