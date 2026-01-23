€ 5.0943
Sanatate

DCNews Sanatate Galați: Tehnologie de ultimă generația în lupta împotriva cancerului
Data publicării: 11:39 23 Ian 2026

Galați: Tehnologie de ultimă generația în lupta împotriva cancerului
Autor: Crişan Andreescu

RMN Foto: Facebook Costel Fotea

Aproape 900 de pacienți au beneficiat, la Galați, în primul an de utilizare, de investigațiile medicale extrem de precise realizate cu tehnologia de ultimă generație SPECT-CT, un echipament de top în medicina nucleară.

"Investiția Consiliului Județean, în valoare de 1 milion de euro, a pus Spitalul Clinic de Urgență "Sf Ap. Andrei" Galați pe ”harta” celor mai importante centre medicale din țară, fiind singura unitate din regiune care deține un aparat SPECT-CT", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Viața oamenilor este bunul cel mai de preț și trebuie să facem totul pentru a o apăra, pentru a oferi servicii medicale  la cele mai înalte standarde. Tehnologia SPECT-CT oferă gălățenilor posibilitatea de a beneficia de investigații avansate și tratament fără a a mai fi nevoiți să se deplaseze în alte orașe. Mai mult, Galațiul a devenit un centru regional de excelență în tratarea cancerului și vin aici, pentru o șansă de vindecare, inclusiv pacienți din alte județe.

SPECT-CT combină medicina nucleară cu tomografia computerizată, pemițând localizarea exactă a modificărilor metabolice din organism și oferind un diagnostic rapid precis,  cu o expunere minimă la radiații. În proporție de 80%, investigațiile realizate n cadrul Laboratorului de Medicnă Nucleară al Spitalului Județean  au vizat diagnosticarea, stabilirea și urmărirea tratamentelor pentru diferite tipuri de cancer,  însă echipamentul a fost utilizat și în alte investigații medicale complexe, precum o serie de afecțiuni din urologice, endocrinologie sau cardiologie.

Continuăm să ntervenim în spitale, în tehnologii moderne și, mai ales, în sănătatea oamenilor, a declarat Costel Flotea, Președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

