€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Data publicării: 12:25 24 Noi 2025

Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Autor: Elena Aurel

medici stand la masa - conferinta Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ijaz Ahmed
 

Lideri europeni în neuroștiințe, neurologie, cardiologie și politici de sănătate se reunesc la Cluj-Napoca pentru a discuta viitorul medicinei românești prin Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare.

În perioada 24–25 noiembrie 2025, municipiul Cluj-Napoca devine epicentrul deciziilor strategice în sănătate, pe axa bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, găzduind una dintre cele mai importante reuniuni multidisciplinare ale anului: „Dialogurile Sistemului de Sănătate”. Evenimentul va reuni lideri naționali și internaționali din sănătate, cercetare, industrie, diplomație și domeniul politico-administrativ, pentru a analiza și a genera soluții concrete privind transformarea sistemelor medicale.

Tema centrală a acestei prime ediții „Dialogurile Sistemului de Sănătate” este implementarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC 2025–2030), cel mai amplu demers strategic național dedicat celor două principale cauze de mortalitate și dizabilitate în România.

Reuniunea de la Cluj-Napoca are ca principale obiective: accelerarea implementării strategiilor naționale în domeniul cardiovascular și cerebrovascular, să ofere decidenților instrumente pentru politici de sănătate bazate pe dovezi, să consolideze parteneriatele public-private, să promoveze un model de sistem medical centrat pe pacient, echitate și performanță.

„Sănătatea creierului și integritatea sistemului nervos reprezintă capitalul cel mai de preț al unei națiuni moderne, iar Dialogurile Sistemului de Sănătate 2025 sunt platforma unde demonstrăm că această investiție nu este o cheltuială, ci un motor de stabilitate economică. Nu mai putem trata pacientul secvențial; avem nevoie de un continuum al îngrijirii, de la prevenție la neurorecuperare avansată. Miza acestor zile este să transformăm politicile scrise în realitate clinică, construind un sistem rezilient, bazat pe dovezi și capabil să ofere valoare pe termen lung societății trecând astfel de la strategie la impact real”, a declarat Președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu – inițiator al SNBCC.

La rândul său, Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu - inițiator al SNBCC, Șeful Clinicii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti și Președinte al Senatului Universitar al UMF” Carol Davila a precizat:

„Bolile cardiovasculare rămân principala provocare de sănătate publică în România, însă diferența majoră astăzi este că avem o foaie de parcurs clară: SNBCC 2025–2030. Provocarea momentului nu mai este viziunea, ci execuția riguroasă. La Cluj, aducem împreună toți actorii capabili să accelereze mecanismele cheie, astfel încât pacientul să resimtă imediat beneficiul accesului rapid la terapii salvatoare de viață, oriunde s-ar afla în țară”.

Evenimentul se va desfășura la Marriott Hotel Cluj-Napoca și este organizat de Fundația Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) în colaborare cu Fundația pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

experti medicina
cluj napoca
boli cardiovasculare
umf carol davila
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Publicat acum 16 minute
Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program
Publicat acum 53 minute
Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Ungaria acuză Europa că încearcă să blocheze planul de pace al SUA. Ucraina anunță că vrea în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 20 ore si 42 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close