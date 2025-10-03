€ 5.0837
Data actualizării: 08:11 03 Oct 2025 | Data publicării: 08:09 03 Oct 2025

Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Autor: Anca Murgoci

monica-pop-certificat-vaccinare_20034200 Sursă foto: Facebook Monica Pop
 

Medicul Monica Pop avertizează asupra importanței unei vitamine foarte des neglijată. În acest sens, a a făcut referire și la cancerul de colon, boală cu care s-a confruntat.

Medicul Monica Pop a povestit propria experiență legată de deficitul sever de vitamina D3, descoperit în momentul în care a fost diagnosticată cu cancer de colon.

„Am făcut toate analizele și investigațiile, iar pe lângă o anemie severă, aveam vitamina D3 = 3. Valorile normale sunt între 30 și 100. Nimeni nu mai auzise de un nivel atât de scăzut”, a declarat medicul.

Potrivit acesteia, deficitul a făcut ca imunitatea să fie „la pământ”. Deși ia zilnic capsule de 5.000 UI, nivelul vitaminei D3 a urcat cu dificultate. Astfel a ajuns la o valoare maximă de 38.

Monica Pop recomandă oamenilor să își verifice periodic nivelul vitaminei D3 și să acorde o atenție sporită suplimentării mai ales în sezoanele reci: „Cantitățile mici nu sunt eficiente. Mai ales iarna, primăvara și toamna. Cei care nu au contraindicații să stea la soare, iar cei care au să ia suplimente și vara”.

„ATENȚIE LA VITAMINA D3! E vitamina imunității! Am fost și eu, cred, campioană mondială, dar în sens negativ!


Când m-am îmbolnăvit (cancer de colon), fără să fi avut vreo afecțiune înainte, am făcut toate analizele și investigațiile, normal. Pe lângă o anemie mare (7 hemoglobină, față de 15 cât era normal) aveam VITAMINA D3 = 3 (TREI). Nimeni nu a mai auzit așa ceva din toți cei pe care îi cunosc, în marea lor majoritate medici. Valorile normale sunt 30-100. Deci, imunitatea mea era la pământ.

Am luat apoi câte 1 capsulă de 5000 zilnic și, mai rar, de 10.000. A crescut foarte greu, valoarea mea maximă fiind de 38. Acum, deși iau 5000 zilnic, e 28. Deci, atenție mare, e vitamina imunității! Mai ales cei care fac viroze frecvent și nu numai! Depinde cât e valoarea dozată. Cantitățile mici nu sunt eficiente. Mai ales iarna, primăvara și toamna. Cei care nu aveți contraindicație, stați vara la soare. Cei care aveți, luați și vara D3”, a scris Monica Pop pe Facebook.

Important: Orice tratament sau suplimentare cu vitamina D3 trebuie făcută numai la recomandarea și sub supravegherea medicului. Dozele diferă de la o persoană la alta, iar automedicația poate avea efecte negative asupra sănătății.

De unde putem lua vitamina D în mod natural

 

Cea mai importantă sursă este expunerea la soare, care stimulează sinteza vitaminei în piele. În plus, se găsește și în alimente precum peștele gras (somon, macrou, sardine), ficatul de pește, gălbenușul de ou și produsele lactate fortificate. Totuși, cantitatea din alimentație este de obicei insuficientă pentru a acoperi necesarul zilnic, motiv pentru care medicii recomandă, la nevoie, suplimente.

