De ce trebuie să iei vitamina D cu puțin unt sau ulei de măsline. Ai greșit până acum!

Crezi că iei corect vitamina D? Specialiștii avertizează: dacă o iei greșit, efectele sunt aproape inexistente. Uite cum trebuie să iei vitamina D, de fapt.

Vitamina D este una dintre cele mai importante vitamine pentru sănătatea organismului.

Vitamina D susține oasele, imunitatea și poate preveni numeroase afecțiuni. Însă, ceea ce mulți nu știu este că modul în care alegi să o administrezi face diferența între eficiență și... aproape zero efecte.

Un medic a explicat recent pentru DC Medical care este greșeala pe care o fac foarte mulți oameni atunci când iau vitamina D și de ce, pentru a fi eficientă, nu ar trebui administrată simplă, doar cu apă. Recomandarea sa a surprins, dar a fost confirmată și de cercetările medicale.

Un aport corect de vitamina D nu doar că ajută la prevenirea osteoporozei și a fracturilor, dar are și efecte benefice asupra imunității, tensiunii arteriale și chiar asupra somnului. Deficitul de vitamina D a fost asociat cu risc crescut de infecții, boli autoimune și probleme cardiovasculare.

De ce trebuie să iei vitamina D cu ulei sau unt, care este explicația științifică și cum influențează asta sănătatea ta? Află răspunsul complet într-un articol semnat de Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical, pe DC Medical.ro

