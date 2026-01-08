€ 5.0871
DCNews Stiri Bărbat reținut în Vaslui după ce a ignorat ordinul de protecție și a atacat polițiștii
Data publicării: 23:31 08 Ian 2026

Bărbat reținut în Vaslui după ce a ignorat ordinul de protecție și a atacat polițiștii
Autor: Tiberiu Vasile

Bărbat reținut în Vaslui după ce a ignorat ordinul de protecție și a atacat polițiștii Sursa foto: Freepik - Poliție
 

Un bărbat de 26 de ani din comuna Băcești, județul Vaslui, a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa, a încercat să-și agreseze soția și a atacat o autospecială.

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din comuna vasluiană Băceşti, a fost reţinut, joi, de poliţişti după ce a fost reclamat că a încălcat ordinul de protecţie şi a încercat să-şi agreseze soţia, iar apoi a lovit o autospecială de poliţie şi pe poliţiştii solicitaţi să intervină şi a reuşit să fugă deşi fusese încătuşat.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 7 ianuarie, când o femeie de 26 de ani, din comuna Băceşti, a anunţat la numărul de urgenţă 112 că soţul său a încălcat ordinul de protecţie, emis în luna noiembrie 2025, de către Judecătoria Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările

"Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti s-au deplasat la faţa locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Aceştia au identificat la locuinţa femeii, , pe soţul acesteia, aflat în stare avansată de ebrietate şi care se manifesta recalcitrant. În urma comportamentului bărbatului, poliţiştii l-au încătuşat, în acelaşi timp, fiind solicitată o ambulanţă, în vederea internării nevoluntare a bărbatului. Acesta prezenta şi alterări a stării de sănătate, cu episoade de vomă. În continuare, bărbatul încătuşat a lovit cu obiecte cu o sticlă autospeciala de poliţie, inclusiv pe poliţişti, reuşind să fugă de la faţa locului. Pe 8 ianuarie, bărbatul a fost identificat de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi ai Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti, fiind dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie, încălcarea ordinului de protecţie şi ultraj", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii situaţiei de fapt. Bărbatul urmează să fie prezentat în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Ordinul de protecție provizoriu, valabil până la prima hotărâre a instanței. Lege promulgată de Nicușor Dan
 

vaslui
politie
atac
ordin de protectie
Comentarii

