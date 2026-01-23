€ 5.0943
DCNews Stiri Când banii pot cumpăra totul, nu și viața: Proprietarul barului din Crans-Montana, eliberat pe cauțiune
Data actualizării: 20:01 23 Ian 2026 | Data publicării: 20:00 23 Ian 2026

Când banii pot cumpăra totul, nu și viața: Proprietarul barului din Crans-Montana, eliberat pe cauțiune
Autor: Andrei Itu

crans montana le constellation elvetia Lumânări în fața clubului Le Constellation, Crans-Montana, Elveția. Sursa foto: Agerpres

Un tribunal din cantonul Valais din Elveția a decis, vineri, eliberarea sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar alături de soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu izbucnit în noaptea de Anul Nou a provocat 40 de decese și 116 răniți.

După achitarea unei cauţiuni de 200.000 de franci elveţieni (aproximativ 215.000 de euro), tribunalul a transmis că ”a ridicat detenţia provizorie” aplicată lui Jacques Moretti, fără a detalia dacă acesta a fost pus deja în libertate, notează AFP.

Principalii acuzați

Principalii acuzaţi în anchetă sunt Jacques şi Jessica Moretti. Ca şi pentru Jessica Moretti, rămasă în libertate, tribunalul i-a impus lui Jacques Moretti ”măsuri de substituţie”, cu scopul să ”contracareze riscul de a fugi”.

Conform tribunalului, este vorba despre ”măsuri clasice”, respectiv interdicţia de a părăsi teritoriul Elveției, obligaţia de a preda toate documentele de identitate Ministerului Public, obligaţia de a merge, zilnic, la un post de poliţie şi cea de a achita ”garanţii” de 200.000 de franci elveţieni. Jacques Moretti era în detenţie provizorie din data de 9 ianuarie 2026.

Critici cu privire la desfășurarea anchetei

Privarea de libertate fusese solicitată de avocaţii familiilor victimelor, foarte critice cu privire la modul în care autorităţile cantonale desfășurau procedura şi mai ales faţă de libertatea acordată cuplului de proprietari.

Amintind că ”orice arestat este prezumat nevinovat” până la o eventuală condamnare, tribunalul a subliniat că ”principiul cardinal în procedura penală elveţiană este că arestatul rămâne în libertate până la judecarea sa”.

”Detenţia provizorie la care a fost supus până azi arestatul nu a avut scopul de a-l pedepsi deja”, a precizat tribunalul.

Vezi și - Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol

Ce a cauzat incendiul devastator de la barul ”Le Constellation”

Incendiul din barul ”Le Constellation”, ale cărui victime au fost mai ales adolescenţi şi tineri adulţi, a fost cauzat, potrivit anchetei, de artificii ce au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanţele, cauzele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari şi diferitele responsabilităţi. Recent, Primăria din Crans-Montana a recunoscut că din anul 2019 nu mai fusese făcută nicio inspecţie de securitate şi anti-incendiu la barul 'Le Constellation'. Declaraţia a provocat consternarea unor familii.

Acuzații grave la adresa lui Jacques şi Jessica Moretti, patronii barului ”Le Constellation”

În calitate de proprietari ai localului, soţii Jacques şi Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale. Acuzațiile sunt ”de omor din neglijenţă, leziuni corporale din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Ei au fost audiaţi marţi şi miercuri de justiţia cantonului Vaud.

”Cele două audieri au durat peste zece ore fiecare, în prezenţa a 30 de avocaţi, dintre care unii au putut să pună întrebări, dar care o vor putea face toţi în cursul audierilor ulterioare”, a indicat vineri Ministerul Publc din Vaud într-un comunicat, fără a detalia când acestea se vor desfășura, notează Agerpres.

Vezi și - Crans-Montana, scena noului Colectiv, o stațiune de lux cunoscută pentru forumul bogaților. Detalii despre barul Le Constellation

Comentarii

