DCNews Stiri Incendiul de la barul din Crans-Montana scoate la iveală un eșec grav: lipsa controalelor, acuzată de liderul cantonului Valais după tragedia cu 40 de morți
Data actualizării: 13:38 10 Ian 2026 | Data publicării: 13:37 10 Ian 2026

Incendiul de la barul din Crans-Montana scoate la iveală un eșec grav: lipsa controalelor, acuzată de liderul cantonului Valais după tragedia cu 40 de morți
Autor: Andrei Itu

crans montana club incendiu elvetia le constellation Clubul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția. Sursa foto: Agerpres

Liderul cantonului elveţian Valais, Mathias Reynard, a denunţat sâmbătă că autorităţile specializate nu au inspectat timp de şase ani barul din staţiunea Crans-Montana, locul unde au murit în noaptea de Anul Nou 40 de oameni.

 

 Liderul cantonului elveţian Valais, Mathias Reynard, a denunţat sâmbătă faptul că autorităţile specializate nu au inspectat timp de şase ani barul din staţiunea Crans-Montana, acolo unde un incendiu s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi în noaptea de Anul Nou, transmite agenţia de presă Reuters.

Barul Le Constellation nu a fost controlat ani la rând

Primarul staţiunii Crans-Montana afirmase în această săptămână că barul Le Constellation nu mai fusese inspectat din anul 2019, iar Mathias Reynard şi-a exprimat stupoarea într-un interviu dintr-o publicaţie locală.

Am fost furios, evident, din cauza acestor erori grave. Şi cred că este normal să fiu furios, dar trebuie să lăsăm justiţia să îşi urmeze cursul, a declarat Reynard pentru publicaţia Le Temps.

În această săptămână, şeful securităţii din cantonul Valais a spus că spuma antifonică din subsolul barului Le Constellation, care a cauzat incendiul din noaptea de Anul Nou, ar fi trebuit să facă obiectul controalelor conform legii.

Numeroase apeluri pentru pedepsirea vinovaților

În ultimele zile în Elveţia s-au înmulţit apelurile pentru aducerea vinovaţilor în faţa justiţiei.

Proprietarii barului Le Constellation au fost audiaţi, vineri, în cadrul anchetei penale deschise conta lor pentru posibile delicte comise din culpă. La finalul interogatoriului Jacques Moretti, unul dintre cei doi proprietari, celălalt fiind soţia sa, a fost plasat în arest preventiv.

La finalul interogatoriului Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv, pentru a preveni orice tentativă de fugă. Moretti a fost condamnat într-un dosar de proxenetism în anul 2008. El și soţia sa sunt cercetaţi pentru "omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă". Cuplul a promis însă că va coopera deplin în anchetă.

Ce a provocat tragedia de la Crans-Montana

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, tragedia a fost provocată de artificiile montate pe dopurile sticlelor de şampanie. Aprinse şi ridicate de tineri către tavanul barului. Acestea au intrat în contact cu spuma antifonică din plafonul încăperii şi astfel s-a declanşat incendiul ce a cuprins rapid tot barul, scrie Agerpres.

Vezi și - Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol

crans montana
