Ce revelație a avut un astronaut despre umanitate după ce a fost blocat în spațiu nouă luni

Una dintre astronautele NASA care a rămas blocată în spațiu timp de nouă luni a ajuns la o concluzie îngrozitoare despre umanitate după ce a privit Pământul de sus.

Suni Williams și-a anunțat retragerea din spațiu la doar câteva luni după ce a rămas blocată din cauza unor probleme mecanice ale navei spațiale între iunie 2024 și martie 2025.

Originară din Massachusetts, în vârstă de 60 de ani, ea a declarat că „a avut o carieră uimitoare de 27 de ani la NASA” datorită „dragostei și sprijinului minunat” pe care le-a primit de la colegii săi.

„A fost o onoare incredibilă să fi lucrat în cadrul Biroului Astronauților și să fi avut ocazia să zbor în spațiu de trei ori”, a declarat Williams, care a petrecut 608 zile în spațiu. Sunt foarte entuziasmată pentru NASA și agențiile sale partenere în timp ce facem următorii pași și abia aștept să văd cum agenția scrie istorie”.

Revelația din spațiu: „Nu există granițe”

În 2013, ea a reflectat asupra a ceea ce se numește „efectul de ansamblu”.

Este vorba, în esență, de sentimentul neașteptat de emoție copleșitoare pe care îl simți când privești Pământul din spațiu, un fel de „suntem cu toții în aceeași barcă”.

„Expediția mea spațială mi-a schimbat perspectiva față de oameni. Privind în jos spre Pământ, nu puteam vedea granițe sau oameni de naționalități diferite. Atunci ne-am dat seama că toți suntem un grup de ființe umane și cetățeni ai universului”, a spus ea în cadrul unui eveniment organizat la Centrul Național de Știință.

Fragilitatea planetei, văzută cu ochiul liber

Fostul astronaut NASA Scott Kelly, care a petrecut 340 de zile consecutive în spațiu, a trăit o experiență similară.

Inginerul din New Jersey a efectuat cea mai lungă misiune spațială americană la momentul respectiv, la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), între 27 martie 2015 și 1 martie 2016.

„Planeta este incredibil de frumoasă, de o frumusețe uluitoare. Cu toate acestea, unele părți ale ei sunt poluate, cum ar fi anumite zone din Asia, unde nivelul poluării este constant ridicat. Vedeți cât de fragilă pare atmosfera. Este foarte subțire. Este aproape ca o lentilă de contact subțire peste ochiul cuiva, și vă dați seama că toți poluanții pe care îi emitem în atmosferă sunt conținuți în acel film foarte subțire deasupra suprafeței. De fapt, este puțin înfricoșător să te uiți la asta”, a explicat el într-un interviu acordat Business Insider.

El a adăugat: „Și apoi îți dai seama, uitându-te la Pământ, că, în ciuda frumuseții și liniștii sale, există multe greutăți și conflicte. Te uiți la planeta fără granițe, mai ales în timpul zilei. Noaptea poți vedea țările luminate, dar în timpul zilei pare că facem cu toții parte dintr-o singură navă spațială, Nava Spațială Pământ”.