Explozie bloc Rahova. Au fost extinse acuzațiile. Noi inculpați: ce li se impută

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat, astăzi, că a extins urmărirea penală în dosarul exploziei din cartierul Rahova faţă de compania Reţele Electrice România, operatorul de distribuţie a energiei electrice din zonă, şi faţă de un agent de intervenţie de la Distrigaz.

”În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea unui număr de 36 de autoturisme. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că prin ordonanţa PCAB din 20.01.2026 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de o persoană juridică şi faţă de o persoană fizică pentru comiterea infracţiunii de distrugere din culpă (care a avut ca urmare un dezastru)”, informează Parchetul într-un comunicat de presă.

Ce i se impută companiei Rețele Electrice

În cazul companiei Reţele Electrice, procurorii au reţinut că, în calitate de operator de distribuţie a energiei electrice, de la momentul preluării în anul 2023 a proprietăţii reţelei de distribuţie energie electrică din proximitatea imobilului din cartierul Rahova, până la data de 17.10.2025, în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale, în sensul că nu a monitorizat siguranţa în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie şi nu a exploatat-o cu respectarea normelor tehnice în vigoare, cu consecinţa intervenirii unui defect pe reţeaua de distribuţie electrică ce a dus la perforarea conductei de gaz de alimentare a imobilului, aspect ce a condus la o acumulare de gaze în blocul respectiv şi la producerea exploziei din 17 octombrie 2025.

Operatorul Distrigaz nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu

În ceea ce priveşte agentul de intervenţie de urgenţă din cadrul Distrigaz, s-a reţinut că, în mod culpabil, el nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute prin norme interne aprobate la nivelul operatorului, inacţiunile sale intrând în lanţul cauzal al evenimentelor care au condus la producerea exploziei.

”Astfel, persoana fizică în cauză nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale, deşi avea obligaţia să procedeze în acest sens, a efectuat verificări superficiale, nefiind efectuate identificări în toate locurile menţionate în Instrucţiunile de lucru şi nu a luat măsurile de siguranţă prevăzute de aceleaşi Instrucţiuni de lucru. Prin omisiunea de a efectua verificările şi de a lua măsurile impuse de instrucţiunile de lucru în cazul intervenţiilor de urgenţă, această persoană fizică a menţinut starea de pericol a imobilelor din str. Vicina aflate în vecinătatea reţelei de distribuţie a gazelor naturale, la care a fost identificat un defect constând în existenţa unor fisuri, neîmpiedicând acumularea de gaze şi producerea exploziei din dimineaţa zilei de 17.10.2025 la imobilul din str. Vicina", explică Parchetul.