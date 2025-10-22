€ 5.0832
Data actualizării: 09:54 22 Oct 2025 | Data publicării: 09:48 22 Oct 2025

Explozie bloc Rahova: Sursa scurgerilor de gaze nu era în bloc - informații din raport
Autor: Iulia Horovei

explozie bloc rahova Inquam Photos / Octav Ganea
 

Anchetatorii au identificat sursa scurgerilor de gaze care a dus la explozia de la blocul din Rahova.

Sursa scurgerii de gaz în cazul exploziei produse la blocul din Rahova ar fi o țeavă fisurată în subteran, aflată în afara instalației clădirii.
 
Raportul preliminar întocmit de INSEMEX, institutul național care realizează expertiza tehnică în cazul exploziei din Rahova, arată că scurgerile de gaze au provenit din afara blocului, nu din subsol, potrivit unor surse citate de Digi24.
 
Investigația arată că o fisură apărută pe o conductă de gaze aflată în subteran, lângă imobil, a permis scurgerea gazului care s-a acumulat ulterior în subsol.

Cauza probabilă a fisurii ar fi un scurtcircuit la un cablu electric din apropiere, care s-a topit. Specialiștii subliniază că legislația interzice amplasarea conductelor de gaze lângă cabluri de electricitate.

Cum s-ar fi produs explozia

Conducta avariată trecea prin același tunel subteran cu rețelele de apă și electricitate ale blocului. Gazul scurs s-ar fi răspândit prin galeriile de canalizare și termoficare, ajungând în subsol și apoi în apartamente prin sistemul de ventilație.

La etajul 5, coloana de aerisire era înfundată, ceea ce a permis acumularea gazului în locuința unde s-a produs deflagrația. Explozia ar fi fost declanșată de un arc electric, cel mai probabil în momentul aprinderii unui bec.

O porțiune din conducta fisurată a fost ridicată și trimisă la laboratorul INSEMEX din Gorj pentru analiză tehnică detaliată. 

Deflagrația a provocat moartea a trei femei și rănirea altor 15 persoane. Autoritățile locale au explicat ce măsuri au fost luate, până în acest moment, în cazul locuitorilor care au rămas fără locuințe în urma exploziei

