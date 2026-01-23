Vânătaia care a atras toate privirile: starea de sănătate a lui Donald Trump, din nou sub lupa presei internaționale

Mâinile lui Donald Trump au ajuns din nou în prim-planul știrilor. Președintele în vârstă de 79 de ani, cea mai în vârstă persoană care a ocupat această funcție în istoria Statelor Unite, a fost văzut cu o vânătaie uriașă în timp ce se afla în Elveția săptămâna aceasta.

Groenlanda, NATO și un nou „Consiliu al Păcii”

El a călătorit mai întâi la Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial, unde a ținut un discurs lung despre planurile sale de a achiziționa Groenlanda, deși a confundat în repetate rânduri locul cu o altă țară.

Comandantul suprem a fost, de asemenea, acuzat că a provocat „ofensă” cu o remarcă pe care a făcut-o despre rezultatul celui de-al Doilea Război Mondial, astfel încât săptămâna lui a început destul de haotic. Nimic nou, de altfel.

Trump a găsit, de asemenea, timp să „formeze cadrul unui viitor acord” pentru Groenlanda cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, înainte de a găzdui joi (22 ianuarie) o petrecere de lansare a „Consiliului Păcii”.

El a găzduit un eveniment de semnare la Davos pentru zecile de țări care au fost invitate să se alăture organizației și fiecare dintre aceste națiuni trebuie să contribuie cu un miliard de dolari pentru privilegiul de a deveni membri permanenți.

Trump a promovat inițial consiliul ca un organism care ar supraveghea încetarea focului în Gaza, deși se pare că ar putea avea planuri mari pentru acesta, întrucât acum l-a descris ca fiind „unul dintre cele mai importante organisme create vreodată”.

Rezervele Marii Britanii și lista țărilor semnatare

Marea Britanie nu s-a alăturat încă grupului, deoarece ministrul de externe Yvette Cooper a invocat „îngrijorări” cu privire la faptul că președintele rus Vladimir Putin „face parte din ceva care vorbește despre pace”.

Cu toate acestea, aproximativ 35 de țări au acceptat să semneze proiectul, a declarat un înalt oficial reporterilor, în timp ce aproximativ 60 de națiuni au fost invitate să se alăture.

Vânătaia care a furat atenția

Deși s-au întâmplat multe lucruri care au distras atenția oamenilor de la mâinile lui Trump, mulți nu au putut să nu remarce că avea o vânătaie pe una dintre ele.

Nu este prima dată când se observă leziuni pe pielea președintelui, întrucât apariția unor semne misterioase pe mâinile sale a fost larg mediatizată anul trecut.

Apoi, el a turnat cumva gaz pe foc, încercând aparent să le acopere cu o cantitate mare de machiaj, care nu era deloc pe nuanța lui.

Casa Albă a sugerat anterior că strângerile de mână viguroase ale lui Trump erau motivul pentru care avea urme pe mâini.

Joi, o vânătaie violet a fost observată pe dosul mâinii stângi a lui Trump, dar după ce un reporter și-a exprimat îngrijorarea, administrația sa a susținut din nou că există o explicație nevinovată pentru aceasta.

Explicația oficială: un colț de masă și aspirina

Potrivit producătoarei CBS News, Sara Cook, secretara de presă Karoline Leavitt i-a spus că vânătaia s-a format ca urmare a unei mici greșeli care a avut loc la evenimentul Board of Peace al lui Trump.

Într-o postare pe X, Sara Cook explică informațiile pe care le-a obținut: „La evenimentul Board of Peace de astăzi de la Davos, președintele Trump s-a lovit cu mâna de colțul mesei de semnare, provocându-și o vânătaie”.

Ea a menționat, de asemenea, că un oficial al Casei Albe a subliniat faptul că Trump consumă aspirină, despre care comandantul suprem a spus anterior că îl face mai predispus la vânătăi.

„Se spune că aspirina este bună pentru fluidizarea sângelui, iar eu nu vreau să curgă prin inima mea sânge gros. Vreau să curgă prin ea sânge frumos și fluid”, a spus Trump.

El a abordat și subiectul fotografiilor în care apare cu vânătăi pe mâini și machiajul dubios aplicat pe acestea, explicând că în prezent poartă cu el produse pentru a ascunde leziunile, pentru cazul în care mâinile lui ar fi „lovite”.

„Am un machiaj care, știți, se aplică ușor, durează aproximativ 10 secunde”, a spus Trump.