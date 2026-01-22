€ 5.0936
DCNews Stiri Moment istoric la Cupa Mondială 2026: Ce va face Donald Trump după marea finală de la New Jersey
Data actualizării: 17:11 22 Ian 2026 | Data publicării: 16:53 22 Ian 2026

Moment istoric la Cupa Mondială 2026: Ce va face Donald Trump după marea finală de la New Jersey
Autor: Andrei Itu

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare pe data de 19 iulie 2026, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Fără a-l numi pe Donald Trump, Infantino a spus joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia), că el şi preşedintele co-gazdelor vor conduce ceremonia de premiere după finala CM 2026, în East Rutherford (New Jersey), scrie DPA.

Ce vor face președinta mexicană și premierul canadian

Însă rămâne incert dacă preşedinta Mexicului Claudia Sheinbaum şi prim-ministrul Canadei Mark Carney vor fi implicaţi din partea celorlalte două state gazdă ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026.

Gianni Infantino şi Donald Trump sunt apropiaţi. Infantino i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din data de 5 decembrie, de la Washington.

De asemenea, cei doi au condus ceremonia de premiere la Cupa Mondială a Cluburilor din iulie 2025, în East Rutherford.

Vezi și - Trump are pe "lista neagră" încă o țară calificată la CM 2026, după Iran

Șefii țărilor gazdă, implicaţi în mod tradiţional în ceremoniile de premiere la Cupa Mondială

Şefii de stat ai naţiunilor gazdă sunt implicaţi în mod tradiţional în ceremoniile de premiere la Cupa Mondială, aşa cum au făcut preşedintele rus Vladimir Putin în anul 2018 şi emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, în anul 2022, scrie Agerpres.

Vezi și - Se schimbă orașele gazdă ale Cupei Mondiale 2026? Anunțul lui Trump

