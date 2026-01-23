Nutriționistul Mihaela Bilic: Dacă nu vă puteți opri din mâncat nu este vina voastră

Nu te poți opri din mâncat? Nutriționistul Mihaela Bilic spune că nu e vina ta. Se pare că devenim dependenți de mâncare fără să vrem, consumând alimente ultraprocesate. Acestea ar fi concepute "în laboratoarele de chimie" în așa fel încât să devină irezistibile și să crească apetitul consumatorului, ducând în cele din urmă la obezitate și tulburări de comportament alimentar.

"BUN-un lor nu e și BINE-le nostru. Dacă nu vă puteți opri din mâncat nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult.

Spre deosebire de mâncarea gătită în casă, produsele ambalate și ultraprocesate sunt concentrate în sare, grăsime și zahăr ca să ne stimuleze apetitul și sunt ușor de mestecat și de înghițit ca să ne împingă la supraconsum.

Motivele pentru care am devenit “dependenți” de mâncare

Plăcere maximă și sațietate minimă, astea sunt motivele pentru care am devenit “dependenți” de mâncare. Industria alimentară a inventat intenționat produse delicioase, savuroase, irezistibile, de multe ori folosind ingrediente care nu există în bucătărie ci vin din laboratoarele de chimie. Dincolo de problemele de sănătate, ele duc obligatoriu la obezitate și tulburări de comportament alimentar.

Care sunt principalele caracteristici ale alimentelor ultraprocesate?

Sunt hiperapetisante - Este vorba de produse care conțin un nivel crescut de grăsimi, zahăr și făină, combinație care nu există în mod natural în niciun aliment și care duce la supraconsum.

De ce alimentele ultraprocesate devin irezistibile

Sunt irezistibile - Se numește “vârf de fericire”cantitatea cea mai mare de zahăr, sare sau grăsime care se poate pune într-un produs pentru a declanșa plăcere maximă și a face alimentul irezistibil. Produsele ultraprocesate nu țin cont de valoarea nutritivă, obiectivul lor este să fie cat mai apetisante, să ne placă cât mai mult și să le consumăm în cantitate cat mai mare. Cu cât mai bun, cu atât mai bine, chiar dacă asta înseamnă un exces de calorii!

Se “topesc” în gură - Alimentele ultraprocesate se transformă rapid într-o pastă, nu trebuie mestecate, pentru consumul lor nu ne folosim dinții ci doar limba. Ele păcălesc creierul, le înghițim ușor și repede, nu mai apreciem corect cantitatea, nu mai știm când ne-am săturat. Sunt consumate de 3-4 ori/zi ca “gustare” între mese (de plictiseală, nu de foame), nu le percepem ca mâncare adevărată și pot dubla aportul caloric zilnic. Toate ronțăielile dulci sau sărate au 450cal/100g, se mănâncă pe pilot automat și nu țin cont de porția corectă.

Mihaela Bilic: Feriți-vă de tot ce e prea bun, veți pierde controlul, silueta, sănătatea

Au amidon modificat, un ingredient ieftin care dă consistență cremoasă, dar se comportă în organism precum zahărul: se absoarbe rapid în sânge, crește brusc glicemia, favorizează stocarea grăsimii de rezervă.

Conțin emulsifianți care asigură stabilitatea structurii și ține “legate” ingredientele, dar perturbă grav permeabilitatea intestinului și dezechilibrează microbiota.

Orice produs care este bogat în sare, zahăr și grăsime declanșează un consum compulsiv și creează risc de dependență. Nu ne putem opri din mâncat deși știm că ne face rău, voința este neputincioasă în fața plăcerii. Alimentele ultraprocesate au fost concepute ca să ducă la supraconsum. Feriți-vă de tot ce e prea bun, veți pierde controlul, silueta, sănătatea", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.