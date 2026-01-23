Nepotul Reginei Maria, gest simbolic la Consulatul României din New York

Dominic de Habsburg, nepot al Reginei Maria a României, a făcut o vizită la Consulatul României din New York. Este un gest cu puternică încărcătură istorică și simbolică.

Dominic de Habsburg s-a născut în Austria. El este fiul Principesei Ileana, una dintre fiicele Reginei Maria, și al arhiducelui Anton de Habsburg.

Prin linie maternă, Dominic de Habsburg a moștenit drepturile asupra Castelului Bran, proprietate emblematică a Reginei Maria, apoi donată Principesei Ileana.

Dominic de Habsburg este membru al Casei de Habsburg-Lorena. El și-a petrecut o parte din copilărie în România, la Castelul Bran.

După 1948, familia sa a fost nevoită să părăsească România și s-a stabilit întâi Argentina, apoi în Statele Unite ale Americii.

În prezent, Dominic de Habsburg este stabilit la New York. El rămâne o figură discretă, însă respectată, privind istoria modernă a României și de memoria Casei Regale, scrie animanews-info.blogspot.com.

