Premieră națională: Dresaj canin acreditat care scoate câinii din adăpost și îi duce direct spre adopție

Pentru prima dată, un curs de dresaj canin acreditat nu se limitează la formarea profesională a viitorilor dresori, ci presupune preluarea efectivă a câinilor din adăposturi, cazarea lor într-un centru specializat și lucrul individual, pe termen lung, cu fiecare animal, cu scopul clar de a-i pregăti pentru adopție.

În cadrul noului curs de dresaj canin, acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, fiecare cursant va prelua câte un câine din Centrul de Adopție Odăi, în funcție de numărul total al participanților. Câinii sunt transferați și cazați în Pet Hotelul Ringstar, unde, pe parcursul celor opt luni de curs, vor beneficia de îngrijire constantă, evaluare comportamentală și dresaj zilnic, realizate sub coordonarea formatorilor și a cursanților.

Pe durata cursului, în momentul în care un câine este adoptat, un alt câine din adăpost îi va lua locul, astfel încât procesul de reabilitare și pregătire pentru adopție să continue pe întreaga perioadă a formării. Modelul creează un lanț funcțional între educație, bunăstare animală și adopții responsabile, o premieră în România.

Inițiativa pornește de la un proiect pilot derulat în 2025. Potrivit lui Robert Caraman, reprezentant al Ringstar Club Dresaj Canin, rezultatele au fost concludente.

„La ediția trecută, cursanții au făcut practică în Centrul de adopție Odăi, lucrând direct cu câinii din adăpost. Aproximativ 70% dintre animalele cu care s-a lucrat au fost adoptate ulterior. Este o rată foarte bună, care arată clar cât de importantă este pregătirea comportamentală înainte de adopție”, a declarat Robert Caraman.

Pornind de la aceste rezultate, organizatorii au decis extinderea proiectului. În noua ediție, o parte dintre câinii selectați din adăpost vor fi preluați și cazați în facilitățile Ringstar Club, unde vor beneficia de îngrijire constantă, evaluare comportamentală și dresaj intensiv, sub coordonarea formatorilor și a cursanților.

„Nu lucrăm cu scenarii ideale sau câini ‘perfecți’. Sunt câini reali, cu istorii diferite, care au nevoie de structură, predictibilitate și timp. Exact acesta este contextul în care viitorii dresori trebuie să învețe meseria”, a explicat Caraman.

Proiectul este susținut de Serviciul Protecția Animalelor și a Naturii Sectorul 1. Șefa serviciului, Isabela Oprea, subliniază importanța colaborării dintre administrația publică și mediul profesionist.

„Susținem un proiect care leagă formarea profesională de responsabilitatea față de animale. În cadrul acestui curs, fiecare viitor dresor atestat va lucra, sub îndrumare, cu un câine din adăpostul Odăi, care va fi educat și pregătit pentru adopție. Adopțiile responsabile încep cu pregătirea comportamentală”, a declarat Isabela Oprea.

Adopția câinilor rămâne gratuită

Reprezentanta Primăriei Sectorului 1 a precizat că adopția câinilor rămâne gratuită și că oricine se gândește să adopte de la centrul de adopții Odăi poate lua legătura cu Serviciul de Protecția Animalelor și a Naturii Sector 1 la nr. 0750.209.751 iar obiectivul administrației este extinderea acestui tip de inițiative, astfel încât un număr cât mai mare de animale să aibă șanse reale la o familie.

„Este un exemplu de colaborare funcțională între administrație, profesioniști și comunitate, care produce rezultate concrete, nu doar intenții. Veniți să adoptați un prieten pe viață”, a adăugat aceasta.

Cursul de dresaj canin are o durată de opt luni și se desfășoară în format intensiv, combinând module teoretice cu sesiuni practice desfășurate în weekend. Formarea este asigurată de instructori cu peste 30 de ani de experiență în dresaj, sport canin și comportament animal.

Infrastructura Ringstar Club este una dintre cele mai complexe din România, incluzând patru terenuri de dresaj, sală indoor, pet hotel, club house și o bibliotecă chinologică unică, elemente care permit o pregătire aplicată, la standarde internaționale.

Noua ediție a cursului începe la 1 februarie, iar înscrierile sunt în curs de finalizare. Cei interesați pot solicita informații suplimentare la info@ringstar.ro sau 0722.722.959.



Video : https://www.instagram.com/reel/DT2lpSJCDZn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==