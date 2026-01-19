€ 5.0921
Atenție la câinii de rasă de la crescători neautorizați: Tot ce trebuie să știi înainte de a-ți cumpăra un prieten pe viață
Data publicării: 21:17 19 Ian 2026

EXCLUSIV Atenție la câinii de rasă de la crescători neautorizați: Tot ce trebuie să știi înainte de a-ți cumpăra un prieten pe viață
Autor: Iulia Horovei

golden retriever caine Unul dintre câinii Golden Retriever ai Cristinei Mușat. Captură video DC Anima

Achiziționarea unui câine de rasă implică mult mai mult decât simpla alegere a unui pui drăguț la preț scăzut. Iată la ce trebuie să fii atent.

 

Înainte ca o persoană să devină stăpânul unui animal, trebuie să dea dovadă de responsabilitate. Cristina Mușat, crescător autorizat de Golden Retrieveri, a oferit mai multe sfaturi tuturor celor care își doresc să cumpere un câine de rasă.

Pași necesari pentru a reproduce câini legal. Riscuri pentru stăpâni

Aceasta a vorbit despre riscurile reproducerii câinilor de rasă fără teste și anumite controale legale, dar și despre pașii necesari ca un crescător de câini de rasă să-și desfășoare activitatea în mod legal.

„Un câine, pentru a se reproduce, trebuie să-și obțină dreptul de montă. Pedigriul, adică certificatul care atestă puritatea rasei, nu este suficient pentru a putea fi montat. Indiferent că este femelă sau mascul, câinele trebuie să meargă în expoziții de frumusețe, unde să fie arbitrat de cel puțin trei arbitri diferiți și să obțină calificativul Excelent - la masculi, iar femelele până la Foarte bun. Sunt obligați să meargă în expoziții de club de rasă. Din fericire, noi avem în România clubul Golden Retriever. Facem teste de displazie, pentru că Golden Retrieverul este predispus genetic; facem teste la ochi, la inimă. Nu riscăm ca puii să aibă probleme. Dacă un câine are pedigri, scrie în el numele părinților și testele - dacă sunt făcute”, a explicat Cristina Mușat.

Cât contează prețul când cumperi un câine?

Aceasta a vorbit și despre oamenii care caută să-și achiziționeze animale de companie de rasă doar în funcție de preț: „Sunt oameni interesați doar de preț. Nu-i interesează absolut nimic din eforturile depuse de noi, tot ce trebuie făcut legal. Ci doar prețul”, a spus Cristina Mușat.

Totuși, procentul persoanelor care pun accent pe teste, pedigri etc. este mai mare decât cel al oamenilor care au în vedere doar costurile achiziționării unui Golden Retriever: „Noi am informat oamenii și tot timpul, toți cei care suntem în domeniu, informăm oamenii ce să caute, ce să ceară de la un crescător când vrea un câine, indiferent de rasă”, a mai spus ea.

Acte pe care trebuie să le soliciți crescătorilor înainte de a-ți cumpăra un câine de rasă

Cristina Mușat a enumerat și documentele pe care orice persoană trebuie să le solicite crescătorilor de animale, înainte de a-și cumpăra un câine de rasă. 

„În primul rând, să ceară pedigriul părinților, afixul de crescător, testele genetice și de displazie ale părinților, filmulețe și fotografii cu părinții. Pot face vizite acasă pentru a vedea unde trăiesc cei mari și cei mici”, a mai punctat ea.

Citește și: De la vânătoare la câine de familie: istoria fascinantă a Golden Retriever-ilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caine
caine de rasa
cristina musat
crescatori de animale
