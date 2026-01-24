Intervenție în forță a trupelor speciale: O mamă și bebelușul ei, amenințați cu cuțitul

O femeie şi copilul său de un an au fost salvaţi de poliţişti, sâmbătă, în urma unei intervenţii a poliţiştilor, după ce o prietenă a victimei a sesizat faptul că aceştia erau ţinuţi cu forţa într-o locuinţă de către fostul concubin al femeii, care o ameninţa cu un cuţit, a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu victima prin uşă, aceasta declarând că este în siguranţă şi că nu doreşte intervenţia Poliţiei, dar, după ce s-a constatat că pe numele bărbatului era emis un ordin de protecţie, a fost chemat un negociator.

"Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit că împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică. La locaţie s-au deplasat negociatori din cadrul SAS. În locuinţă se mai afla şi copilul femeii, în vârstă de 1 an. Aceasta comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, ameninţând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliţia", a precizat DGPMB.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii SAS au pătruns în imobil şi l-au imobilizat pe bărbat. Femeia şi copilul acesteia se află în afara oricărui pericol.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 25 de Poliţie.