Intervenție în forță a trupelor speciale: O mamă și bebelușul ei, amenințați cu cuțitul

Femeie şi copil de un an au fost salvaţi de poliţişti după o intervenţie într-un caz de violenţă domestică.
O femeie şi copilul său de un an au fost salvaţi de poliţişti, sâmbătă, în urma unei intervenţii a poliţiştilor, după ce o prietenă a victimei a sesizat faptul că aceştia erau ţinuţi cu forţa într-o locuinţă de către fostul concubin al femeii, care o ameninţa cu un cuţit, a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu victima prin uşă, aceasta declarând că este în siguranţă şi că nu doreşte intervenţia Poliţiei, dar, după ce s-a constatat că pe numele bărbatului era emis un ordin de protecţie, a fost chemat un negociator.
"Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit că împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică. La locaţie s-au deplasat negociatori din cadrul SAS. În locuinţă se mai afla şi copilul femeii, în vârstă de 1 an. Aceasta comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, ameninţând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliţia", a precizat DGPMB.
În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii SAS au pătruns în imobil şi l-au imobilizat pe bărbat. Femeia şi copilul acesteia se află în afara oricărui pericol.
Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 25 de Poliţie.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News