€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Intervenție în forță a trupelor speciale: O mamă și bebelușul ei, amenințați cu cuțitul
Data actualizării: 20:07 24 Ian 2026 | Data publicării: 20:05 24 Ian 2026

Intervenție în forță a trupelor speciale: O mamă și bebelușul ei, amenințați cu cuțitul
Autor: Anca Murgoci

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Femeie şi copil de un an au fost salvaţi de poliţişti după o intervenţie într-un caz de violenţă domestică.

O femeie şi copilul său de un an au fost salvaţi de poliţişti, sâmbătă, în urma unei intervenţii a poliţiştilor, după ce o prietenă a victimei a sesizat faptul că aceştia erau ţinuţi cu forţa într-o locuinţă de către fostul concubin al femeii, care o ameninţa cu un cuţit, a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu victima prin uşă, aceasta declarând că este în siguranţă şi că nu doreşte intervenţia Poliţiei, dar, după ce s-a constatat că pe numele bărbatului era emis un ordin de protecţie, a fost chemat un negociator.

La locaţie s-au deplasat negociatori din cadrul SAS

"Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit că împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică. La locaţie s-au deplasat negociatori din cadrul SAS. În locuinţă se mai afla şi copilul femeii, în vârstă de 1 an. Aceasta comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, ameninţând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliţia", a precizat DGPMB.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii SAS au pătruns în imobil şi l-au imobilizat pe bărbat. Femeia şi copilul acesteia se află în afara oricărui pericol.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 25 de Poliţie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

femeie
violenta
violenta domestica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Universitatea Craiova, pe primul loc în Superliga, după victoria cu FC Botoșani
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Trump dezvăluie ce armă secretă a utilizat în Venezuela: Soldații lui Maduro au căzut în genunchi sângerând pe nas / „Am simțit că-mi explodează capul din interior”
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Tatăl lui Mario, flancat de mascați și încătușat, la înmormântare fiului / video
Publicat acum 1 ora si 55 minute
UPDATE: RO ALERT: Copilul dat dispărut a fost găsit
Publicat acum 2 ore si 11 minute
De ce a fost atât de frig în această iarnă. Cum a „scăpat” aerul polar din Arctica și a lovit emisfera nordică / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 22 Ian 2026
Dialog spumos Chirieac - Ciutacu după ce DCNews a publicat lista cu banii ONG-urilor: O să vă asasineze ăștia
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close