Crima din Cenei, Timiș: Ce spune martorul-cheie din dosarul uciderii lui Mario

Martorul-cheie din dosarul uciderii lui Mario, copilul din Timiș omorât cu sânge rece de amicii săi, a încercat să explice cum a ajuns borseta băiatului ucis în fața casei sale. Acesta susține că băieții suspectați de comiterea crimei ar fi vrut să dea vina pe el ca să scape basma curată.

„Borseta lui Mario s-a găsit lângă casă mea și de acolo s-a tras concluzia că eu aș fi vinovat sau să am legătură cu așa ceva. Mario a fost prietenul meu, eu nu am avut nimic de-a face cu așa ceva. Toată noaptea l-am căutat pe Mario cu unchiul lui, cu prietenii. Cei doi criminal știu că sunt de aici din sat, că sunt dintr-o familie mai dărăpănată, mai aiurea”, a spus tânărul pentru Digi 24.

Ce a observat în a doua zi după crimă, când s-a întâlnit cu băiatul de 13 ani

Totodată, băiatul a povestit că în a doua zi după crimă s-a întâlnit cu băiatul de 13 ani, acum principalul suspect în acest dosar: „Era puțin cam agitat și eu eram în mașină, nu știam ce se întâmplă, doar a trecut o dată pe lângă mine. Abia a doua zi am auzit ce s-a întâmplat”.

Întrebat dacă i s-a părut suspicios că băiatul era agitat, băiatul a spus: „Doar după ce am aflat ce s-a întâmplat cu Mario”.

Reamintim că Mario, un băiat de 15 ani din Timiș, a fost ucis, incendiat și îngropat chiar de către cei pe care îi credea prieteni. Doi adolescenții de 15 ani au fost reținuți în acest caz, în timp ce un băiatul de 13 ani, bănuit că a fost autorul principal al crimei, a fost lăsat în libertate, pentru că este prea mic pentru a răspunde penal pentru faptele sale.