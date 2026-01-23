Meloni, avertisment pentru UE: Trump nu e nebun sau imprevizibil, lupta împotriva lui e o idee proastă

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni le-a transmis joi liderilor Uniunii Europene că a intra în conflict cu Trump ar fi o decizie riscantă. La summit-ul de urgență de la Bruxelles, ea a subliniat că „lupta împotriva lui Trump este o idee proastă, deoarece Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America”, potrivit a patru surse prezente la discuții, care au preferat anonimatul, citate de POLITICO.

Meloni i-a sfătuit pe omologii săi să rămână cumpătați și să nu-l eticheteze pe Trump ca fiind „nebun sau imprevizibil”, așa cum au făcut-o câțiva oficiali în privat la începutul tumultuos al anului 2026 în relațiile internaționale.

După summit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a remarcat că liderii și-au „învățat lecția săptămâna aceasta”. Ea a adăugat că „a-l înfrunta pe Trump într-un mod ferm, dar fără escaladare, a fost o strategie eficientă pe care ar trebui să o continue”.

Criza transatlantică a dominat discuțiile de la Bruxelles, iar joi seara liderii s-au întâlnit la cină pentru a încerca să contureze o strategie comună de viitor.

Tensiunile au izbucnit după ce UE a amenințat cu măsuri comerciale și alte metode de ripostă, ca reacție la amenințările lui Trump privind tarifele vamale. Piețele au reacționat negativ, iar președintele SUA a dat înapoi, indicând că își dorește un acord amiabil referitor la Groenlanda.

Potrivit rapoartelor, intervenția lui Meloni a reflectat dorința de a adopta o abordare mai prudentă decât unii șefi de stat prezenți la discuții. Vineri, ea l-a primit la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz pentru a discuta despre cooperarea în domeniul apărării și al industriei.

În acest context, UE a decis să organizeze luna viitoare o sesiune de „brainstorming strategic”, pentru a identifica modalități de adaptare la o ordine mondială în schimbare, dominată de rivalități între marile puteri și cu un drept internațional pus sub semnul întrebării.

„Impresia noastră a fost că marea majoritate a liderilor au identificat ultimele săptămâni ca fiind un punct de cotitură și că Europa ar trebui să acționeze rapid pe mai multe fronturi pentru a-și putea apăra interesele fundamentale”, a afirmat o a cincea sursă familiarizată cu discuțiile.

