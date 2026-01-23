€ 5.0943
Petiția "Legea Mario". Revoltă după crima din Cenei: Zeci de mii de români vor răspundere penală pentru crimele comise de minori
Data actualizării: 23:48 23 Ian 2026 | Data publicării: 23:36 23 Ian 2026

Petiția ”Legea Mario”. Revoltă după crima din Cenei: Zeci de mii de români vor răspundere penală pentru crimele comise de minori
Autor: Andrei Itu

mario dat disparut

O petiție online solicită răspunderea penală, de la vârsta de 10 ani, pentru omor. Petiția denumită ”Legea Mario” a fost semnată de peste 62.579 de persoane, la ora publicării acestui articol.

Petiția online ”Legea Mario” face referire la cazul adolescentului de 15 ani din Cenei, Timiș, omorât de alți doi copii.

Modificarea Codului penal

Petiția ”Legea Mario” a fost inițiată de Lavinia Bichler. Se cere răspunderea penală în situațiile crimelor comise de minori. Inițiativa vrea modificarea Codului penal, astfel încât autorii infracțiunilor de omor să fie trași la răspundere penală, atunci când fapta este făcută cu discernământ, indiferent de vârstă.olului. 

Prin actuala legislație minorii sub 14 ani nu sunt pedepsiți, nici în situații de omor sau omor calificat, chiar dacă vorbim despre intenție directă, premeditare și discernământ, lucruri dovedite printr-o expertiză medico-legală psihiatrică. 

Prin urmare, din cauza unor legi din România, suspectul crimei din Cenei, în vârstă de 13 ani, se află în libertate și poate merge nestingherit la școală.

Vezi și - Dan Negru cere pedeapsa cu închisoarea pentru adolescentul criminal din Cenei: ”În SUA și copiii merg la pușcărie”

Ce prevede Petiția ”Legea Mario”


Se propune modificarea Codului penal prin introducerea unor prevederi clare la infracțiunile contra vieții:

”1.Răspundere penală de la 10 ani pentru infracțiunile de: Omor (art. 188 Cod penal), Omor calificat (art. 189 Cod penal) atunci când fapta este: săvârșită cu intenție directă; premeditată;
comisă de un minor cu discernământ, stabilit prin expertiză medico-legală psihiatrică.
 

2. Eliminarea impunității automate bazate pe vârstă

Minoritatea nu trebuie să mai constituie cauză automată de exonerare de răspundere penală în cazul infracțiunilor contra vieții.

3. Aplicarea pedepsei maxime

În cazul omorului calificat, instanța trebuie să poată aplica pedeapsa maximă prevăzută de lege, inclusiv detenția pe viață, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

4. Minoritatea să nu mai fie circumstanță atenuantă obligatorie În cazul infracțiunilor de o gravitate extremă, precum omorul.

DE CE ESTE NECESARĂ LEGEA MARIO

Viața unei victime nu valorează mai puțin din cauza vârstei agresorului. Legea trebuie să fie clară, coercitivă și descurajatoare. Statul are obligația de a proteja efectiv viața cetățenilor săi.
 

O lege care nu pedepsește crima în mod real o tolerează”, conform petiției.

”În România, o crimă comisă cu intenție, premeditare și discernământ poate rămâne nepedepsită real doar din cauza vârstei agresorului. Asta trebuie să se oprească. Legea Mario cere un lucru simplu și corect: cine ucide cu discernământ să răspundă penal, indiferent de vârstă”, a transmis inițiatoarea petiției pe contul său de Facebook.

legea mario
cenei
x close