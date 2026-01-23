€ 5.0943
Stiri

DCNews Stiri Chirieac, reacție după „imprudența“ lui Simion cu tortul groenlandez
Data publicării: 15:33 23 Ian 2026

Chirieac, reacție după „imprudența“ lui Simion cu tortul groenlandez
Autor: Darius Mureșan

george-simion_26455900 Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu, după ce George Simion a tăiat un tort cu forma Groenlandei.

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, se află în Statele Unite ale Americii, unde a fost premiat pentru apărarea libertății de exprimare și a democrației. Distincția i-a fost înmânată la Trump Kennedy Art Center de către Republicans for National Renewal. În timpul vizitei peste ocean, George Simion a participat și la un eveniment al republicanilor, în care a fost tăiat un tort în forma Groenlandei, sub drapelul american. Imaginile cu liderul AUR care taie tortul s-au viralizat în mediul online în ultimele zile.

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit vineri după-amiază la B1TV, unde a comentat imaginile cu liderul AUR și a catalogat gestul acestuia drept o „imprudență“.

Ilie Bolojan, reacție după ce George Simion a tăiat un tort cu harta Groenlandei sub drapel SUA

„Nu poți să faci așa ceva, oricât ai dori să fii acceptat de Statele Unite ale Americii. Chestiunea asta cu „dacă nu ești la masă, înseamnă că ești în meniu“, îl citez pe prietenul meu Dan Preda de la Radio România Actualități: „Asta e lozinca unor canibali“. Să încercăm să fim raționali și să ne păstrăm cumpătul.

S-a luat o decizie - România merge cu Uniunea Europeană. Doar două state din UE au semnat să facă parte din Consiliul pentru Pace, Ungaria și Bulgaria. A fost o opțiune. Poate că e opțiunea bună, să vedem. Faptul că Nicușor Dan a spus că toate țările din UE nu vor să renunțe la relația cu SUA, poate fi de bun augur. Suntem într-un moment istoric foarte dificil“, a spus Bogdan Chirieac.

Trump rescrie jocul global la Davos, în timp ce delegația României e pe holuri. Chirieac: Am ajuns într-un ridicol absolut. Mi-e teamă să nu ne coste niște decenii

De asemenea, analistul politic a reamintit și de cealaltă parte a eșichierului politic, unde la Forumul Economic Mondial de la Davos a participat o delegație aproape integral formată din USR și membri de ONG-uri.

„Ar trebui mai multă prundeță. Dar la fel cum domnul Simion a sărit calul în SUA, o delegație integral USR a fost la Davos. Ce faci cu partidele istorice, PSD și PNL?“, a întrebat retoric Bogdan Chirieac, adăugând că delegația României a avut „membri faimoși de ONG-uri, faimoși în rețeaua de metrou din București“.

„Un partid politic parlamentar, cu 40% în sondaje nu a făcut deloc un gest înțelept“, a mai spus analistul politic.

acest articol reprezintă o opinie
