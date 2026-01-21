George Simion a tăiat un tort cu Groenlanda sub drapel american / video viral

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii, unde a fost premiat pentru apărarea libertății de exprimare și a democrației. Distincția i-a fost înmânată la Trump Kennedy Art Center de către Republicans for National Renewal, ca recunoaștere a luptei duse împotriva cenzurii și a derapajelor antidemocratice din Europa.

„Dragi prieteni, am fost implicat, împreună cu poporul român într-o mare bătălie pentru libertate, pentru alegeri libere şi corecte şi pentru democraţie. Şi acest premiu este pentru românii care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democraţie, la fel cum sunt Statele Unite ale Americii.

În faţa tuturor alegerilor anulate şi invalidate ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre. Vorbesc aici şi primesc acest premiu şi în calitate de vicepreşedinte al Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. Suntem cel mai pro-transatlantic partid politic din Europa, împreună cu Giorgia Meloni, cu Mateusz Morawiecki, cu Carlo Fidanza, cu Marion Marechal“, a spus Simion la ceremonie.

El a subliniat că SUA reprezintă un exemplu de „democraţie“.

„Foarte multe lucruri s-au schimbat într-un singur an. Mult mai multe se vor schimba în următorii trei ani. Privim către Statele Unite cu speranţă. Privim către Statele Unite ca spre un exemplu de democraţie. Ne ridicăm în apărarea libertăţii de exprimare şi a alegerilor libere şi corecte“, a adăugat Simion, după ce i-a fost acordat premiul.

În cadrul evenimentului organizat de republicanii americani, George Simion a fost invitat de Anna Paulina Luna, membră a Congresului Statelor Unite, să taie un tort realizat în forma hărții Groenlandei sub drapel american.

