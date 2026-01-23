Ilie Bolojan, reacție după ce George Simion a tăiat un tort cu harta Groenlandei sub drapel SUA

Invitat la Radio România Actualități, vineri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de imaginile cu George Simion, care a tăiat un tort realizat în forma hărții Groenlandei, sub drapel american

„Nu aș vrea să comentez astfel de scene, fiecare om politic face ce crede de cuviință. Mă gândesc, ca român, că nici nouă nu ne-ar fi picat bine dacă am fi văzut tăindu-se bucăți din harta României“, a zis Ilie Bolojan.

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, se află în Statele Unite ale Americii, unde a fost premiat pentru apărarea libertății de exprimare și a democrației. Distincția i-a fost înmânată la Trump Kennedy Art Center de către Republicans for National Renewal, ca recunoaștere a luptei duse împotriva cenzurii și a derapajelor antidemocratice din Europa.

